شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: الأجهزة الإلكترونية تزيد مخاطر الإصابة بالضعف الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دراسة حديثة توصلت إلى أن الأجهزة التلفزيونية قد تكون قاتلا حقيقيا للحياة الجنسية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح العلماء من "جامعة ديلاوير"، أن الناس في جميع أنحاء العالم يرغبون في استبدال البشر بالإلكترونيات مثل التلفاز، إلا أن التلفاز والأجهزة الإلكترونية ترتبط بضعف الحياة الجنسية، كما أن الهواتف الذكية قد تكون "القاتل الحقيقي للحياة الجنسية".

وحلل الباحثون بيانات ما يقرب من أربعة ملايين شخص من 80 دولة لديهم أجهزة إلكترونية، ووجدوا أن الشخص العادي مارس الجنس ثلاث مرات فقط في الشهر في عام 2010 ، مقارنة بخمس مرات في عام 1990.

وفي معرض حديثهم عن الدور المحتمل للهواتف الذكية ، قال الباحثون إنه في الآونة الأخيرة ، أقرت الثقافة الشعبية أن الهواتف الذكية تقتل حياة الناس الجنسية.

وأضاف الباحثون أن مشاهدة التليفزيون تزيد من السمنة وزيادة الوزن مما يترتب عليه الإصابة بالأمراض القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكر.