انت الان تتابع موضوع ارشادات دواء رينالوف ” renalof “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر رينالوف من أدوية المكملات الغذائية التي تحتوي على مواد طبيعية تساعد في أن يعمل الدواء على إدرار البول، والتخلص من حصى الكلى التي تهيج المسالك البولية مسببة التهابها إضافة إلى تأثيره الفعال المضاد للميكروبات والمطهر وذلك بفضل الخصائص الطبيعية لأغلب مكوناته مثل عشبة شعير الرمال الطبيعية، تريتيسين وأملاح البوتاسيوم والتي توفر عمل مدر للبول طبيعي حيث تعمل على منع اضطرابات واحتباس البول.

والمركبات الفعالة مثل الأغروبيرين التي تعمل كمضادات الحيوي، وأملاح السيليكا، والتي تعمل على إعادة المعادن والمساهمة في المحافظة على النسيج الضام بواسطة الخلايا الليفية، وزيادة مرونة الأنسجة، ومركب اينوزيتول الذي يعتبر مضاد للأكسدة ومنظم لتركيزات الكالسيوم داخل الخلايا، إضافة إلى الحديد وغيره من العناصر النادرة، ويستخدم رينالوف في علاج الحصوات الكلوية كما يمنع تبلورها، وأيضا في علاج الالتهابات وآلام أسفل الظهر.

التركيب الكيميائى لـ رينالوف والجرعة المستخدمة

رينالوف دواء على شكل كبسولات، تحتوى كل كبسولة على المكونات الأتية، 18 ملجم من عشبة شعير الرمال، و88 ملجم من المادة الفعالة مانيتول، 200 ملجم من نشا الذرة بالإضافة إلى ستيرات الماغنسيوم بتركيز 25 ملجم.

تؤخذ ثلاث كبسولات من رينالوف على ثلاث مرات باليوم ، بمعدل كبسولة قبل الأكل بنصف ساعة تقريبا، مع تناول الكثير من الماء الذي يساعد على عمل الدواء.

استخدامات دواء رينالوف

1 ـ تفتيت حصوات الكلى دون جراحة، كما يمنع تبلور الحصى الكلوي.

2ـ التخلص نهائيا من الحصوات المتكونة من أوكسالات وفوسفات الكالسيوم.

3ـ يساهم بفاعلية فى علاج الإلتهابات مثل التهابات المثانة، التهابات البروستاتا، وتطهير المسالك البولية.

4ـ تخفيف آلام منطقة أسفل الظهر الناتجة عن إلتهابات المسالك البولية وتهيجها.

5ـ يمنع تكون البكتريا والطفيليات والجراثيم ، ويساهم بفاعلية في علاج الالتهابات التي تنشأ بسبب وجودهم.

الآثار والأضرار الجانبية لـ دواء رينالوف

يتكون دواء رينالوف من مواد طبيعية عشبية، لذلك لا توجد أضرار جانبية كما لم تحدث حالات شكوى نتيجة تناوله، ولأنه يعد من أدوية المكملات الغذائية يمكن أن تتناوله السيدات خلال فترتي الحمل والرضاعة، حيث أنه لم تسجل أي حالات خطورة صحية على صحة الأم والجنين خلال الحمل أو الرضاعة ، ونظرا لعدم وجود دراسات موثقة لا يجب تناول الدواء دون الرجوع للطبيب المعالج.

موانع الإستعمال

يمنع تناول رينالوف للأشخاص المصابين بحساسية مفرطة تجاه أى من مكوناته.

لا يفضل تناوله أثناء فترتي الحمل والرضاعة إلا بوصفة طبية.

كغيره من الأدوية لا يستخدم رينالوف فى حالة انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة.

يحذر استعماله للأطفال دون السن، وكذلك كبار السن فوق الستين.

احتياطات وارشادات

عند القيادة أو تشغيل الآلة الثقيلة بعد تناول رينالوف، اعتمادا على رد الفعل بعد تناول كبسولات، إذا كنت تشعر بالدوار أوالنعاس أو أي ضعف كرد فعل على جسمك ، اعتبر رينالوف دواء غير آمن للقيادة أو تشغيل الآلة الثقيلة بعد استهلاكه، ومعنى ذلك لا تدفع أو تشغل آلات ثقيلة بعد أخذ الكبسولة إذا كانت الكبسولة لها رد فعل غريب على جسمك مثل الدوخة، والنعاس.

تناول الكحول أثناء تناول الأدوية يعرض المرضى لنعاس ومخاطر صحية.

يفضل استشارة طبيبك في الوقت المناسب للحصول على توصية مناسبة واستشارات طبية.

رينالوف والإدمان

لا يتم تصميم الأدوية كي تسبب حالة إدمان أو إساءة على صحة المستخدمين، لذلك استخدام رينالوف آمن تماما، إضافة إلى أن العديد من دول العالم تصنف الأدوية التي تحتوي تركيبتها على نسب ضئيلة من المخدر يتم وضعها في جداول ، ولا تصرف إلا بروشتة من طبيب.

تأكد فقط أن تناولك الدواء دون استشارة أو وصفة طبية هو القاتل لصحتك.

كم مرة في اليوم يؤخذ دواء رينالوف

هل تتناول دواء رينالوف كما وصفه الطبيب؟ سؤال هام جدا لأي مريض يتناول علاجا طبيا، حيث أن الالتزام بتناول الجرعات حسب وصف الطبيب يساهم في العلاج، وذلك لأن الطبيب يحدد جرعة الدواء حسب تناوله وفقًا لتكرار أو شدة الأعراض، ورغم ذلك في معظم الأحيان كن حذرًا وواضحًا بشأن عدد المرات التي تتناول فيها الدواء.

ما المدة الزمنية التي تستخدم فيها رينالوف

يستخدم دواء رينالوف لأنه فعال أو لأنه يحد من الأعراض، وتحتاج معظم الحالات المزمنة إلى بعض الوقت على الأقل حتى يتم ضبط الجرعة وعمل مفعول الدواء داخل الجسم للحصول على التأثير المطلوب، يقول المتخصصون أن مستخدمي رينالوف يحتاجون إلى شهر واحد لملاحظة النتيجة من استخدام العقار، مع ملاحظة أن الوقت اللازم لإظهار التحسن في الحالة الصحية بعد استخدام دواء رينالوف لا ينبغي أن تكون هي نفسها واحدة لجميع مستخدمي العقار، إضافة إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على الفترة الزمنية التي يستخدم فيها دواء رينالوف.

شرب الماء بكثرة هي أفضل طريقة لمنع تكوين الحصوات، أو لإخراج الحصوات إذا تكونت حيث يؤدي إلى دفع الحصوات أمامه.

عمل تحليل للبول، وآخر للدم لمعرفة سبب مشكلة ترسيب الأملاح وتسبب تكون الحصوات، وبالتالي علاجها.