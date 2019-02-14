الكفراوي يؤكد على أهمية عمليات التجميل للرجال 

كشف أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة الأسكندرية الدكتور حسام الكفراوي أن عمليات التجميل لم تعد تقتصر العمليات التجميلية على النساء فقط وإنما شملت الرجال أيضاً، لعلاج المشاكل المختلفة التى يتعرض لها الرجل من علامات التقدم فى السن والشيخوخة المبكرة من أجل الحفاظ على الشباب والوسامة لأطول فترة ممكنة.

وقال أن المشاكل التي تعالجها عمليات تجميل الوجه للرجال تشمل العديد من العمليات التى تزيد من وسامة وجاذبية الرجل، ومن أهم المشاكل التي تعالجها التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والتى تظهر نتيجة للتقدم فى السن وبالأخص فى منطقة العين والفم والجبهة وإزالة الشامات وعلاج مشكلة تراكم الدهون في الوجه مثل الذقن المزدوج وإزالة آثار الجروح والندبات بالوجه.

وأضاف أن الرجال يلجأون الى عمليات التجميل لعلاج مشكلة نحافة الوجه وانخفاض أجزاء من الوجه بسبب فقد الدهون نتيجة للتقدم في السن وإعادة رفع الحواجب المتهدلة وعلاج مشكلة الجفون المتهدلة وعلاج التصبغات والبقع الجلدية وغيرهم من المشاكل التى يمكن علاجها من خلال عمليات الوجه .

وأوضح أن عمليات تجميل الوجه للرجال تناسب كل من يتمتع بحالة صحية مستقرة ولا يعانى من أى مشاكل تعيق سير العملية، ويتم إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للتأكد من استقرار الحالة الصحية قبل إجراء العملية.

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