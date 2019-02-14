"هدايا خيالية" قدّمها مشاهير العالم لزوجاتهم في "عيد الحب"

قد يفكّر العُشاق في إنفاق آلاف الدولارات لإرضاء الحبيبة يوم "عيد الحب"، ولكن ليس الملايين، هذا ما أقدم عليه مشاهير العالم، وصلت إلى طائرة خاصة!.

لجأ العديد من المشاهير إلى المحركات من طائرات وسيارات نادرة لتقديمها في عيد الحب، حيث أهدى توم كروز لزوجته السابقة "كاتي هولمز" طائرة خاصة في 2011، تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار.

بينما قرر البعض الآخر تقديم المجوهرات الماسية؛ وقدم "دافيد بيكهام "، لاعب الكرة الشهير لزوجته عارضة الأزياء عقد مرصع بالألماس والياقوت وصلت قيمته إلى 8 ملايين دولار وذلك في عيد الحب لعام 2006.

كما أهدى الإعلامي "هوارد ستيرن"، لزوجته "بيث أوستروسكي" خلال عام 2007، خاتم ألماس تجاوزت قميته 250 ألف دولار، وأهدى الممثل فينس فون لزوجته " كايلا ويبر"، خاتم من الألماس وزنه 4 قيراط، بلغ قيمته 125 ألف دولار.

وقدم جاي زي لزوجته بيونسيه هاتف مرصع بالبلاتينيوم، بقيمة 24 ألف دولار، وذلك خلال عيد الحب في عام 2009.

فيما قرر البعض الأخر اللجوء إلى الشتلات النادرة والنباتات ؛ حيث أهدى الممثل جيري أوكونيل، لزوجته "ريبيكا رومين"، في عام 2006 شتلات من العنب تجاوزت قيمتها 52 ألف دولار.

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