شكرا لقرائتكم خبر عن لماذ يجب الصيام قبل الخضوع للعمليات الجراحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تحديد العمليات الجراحية للمريض، يطلب الطبيب من المريض الصيام قبل الخضوع للعملية الجراحية ب6 ساعات، وهذا الأمر له العديد من الأسباب الطبية الهامة لصحة المريض والحفاظ عليه أثناء الخضوع للبنج، ولمعرفة السبب وراء صيام المريض، أكد موقع " mayoclinic"، أن الصيام يساهم في تخلص الجسم من الأطعمة وتنظيف المعدة، وهذا يساعد على الخضوع لعملية التخدير بنجاح.

وأوضح التقرير، إلى أن الخضوع لعملية التخدير دون صيام المريض، أو دون التخلص من بقايا الطعام، يتسبب في الرغبة الملحة بالقيء والغثيان أثناء الخضوع للعملية، وأيضا يتسبب في الإفاقة والاستيقاظ من تأثير البنج قبل إنهاء العملية الجراحية، ولكن الصيام يجعل جسمك أكثر راحة.

وأشار التقرير، إلي أن الحل الأمثل هو الصيام قبل الخضوع والتخدير للعملية الجراحية بـ6 ساعات متصلة، لكي يستطيع الجسم التخلص النهائي من بقايا الطعام، وأيضا تجنبا للشعور بالقيء والغثيان، والإصابة بألم شديد أثناء الخضوع للعملية وبعدها، ولذلك فالصيام هو الحل الأمثل لحمايتك، وتجنبا للإفاقة أثناء العملية ومشاهدة المشارط والدم وما شابه ذلك.

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