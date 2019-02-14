شكرا لقرائتكم خبر عن النمر يحذر من إهمال ضيق التنفس لدى كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من إهمال ضيق التنفس لدى كبار السن.

وأكد “النمر” في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ”تويتر” أن ضيق التنفس في كبار السن يجب ألا يهمل ويُرَدّ إلى عامل الشيخوخة والهرم.

وأوضح أن الأسباب قد تكون من: ارتفاع ضغط، تضيق شرايين قلب، ضعف العضلة، الربو أو فقر الدم.