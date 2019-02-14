شكرا لقرائتكم خبر عن سماعة طبية ذكية لتشخيص أمراض الرئة‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن باحثون في جامعة «جون هوبكنز» الأمريكية من تصميم سماعة طبية ذكية لتشخيص التهاب الرئة تلقائيا.

فقد صمم الباحثون جهازا قادرا على التقاط الأصوات المنبعثة من الرئة والجهاز التنفسي وتنقيتها عن الأصوات الخارجية الأخرى، ليقوموا بعد ذلك بتطوير تطبيق يعمل بواسطة الذكاء الإصطناعي لفحص الأصوات بحثا عن علامات الإلتهاب في الرئة.

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ووفقا للنتائج البحثية المتوصل إليها، فقد بلغت دقة التطبيق نحو 87% في التفريق بين المصابين بالتهاب الرئة والأصحاء لتتفوق طريقة التشخيص المطورة على وسائل التشخيص التقليدية المتعارف عليها الآن .

ويعكف الفريق البحثي حاليا على اختبار النموذج الأول للسماعة الطبية الذكية في كل من بيرو، بنجلاديش، مالاوى، والولايات المتحدة، حيث يعلق الباحثون آمالا كبيرة في أن تكون النسخة النهائية من السماعة أقل تكلفة من السماعات الطبية الإلكترونية التي يصل سعرها إلى 500 دولار.

جدير بالذكر أن إصابات الجهاز التنفسي والتهاب الرئة تتسبب في وفاة نحو مليون طفل سنويا، أي أكثر من وفيات الملاريا والإيدز معا، إلا أنه يمكن تجنب بعضها في حال تمكن كل طفل في العالم من الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة.