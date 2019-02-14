أبو النجا يكشف أن السمنة لدى الأطفال خطر وتُسبب كوارث صحية

حذَّر الدكتور محمد أبو النجا أستاذ الجراحة المساعد في جامعة عين شمس، واستشاري جراحة المناظير والسمنة من خطورة السمنة على الأطفال، كونها تسبب كوارث صحية، فضلا عن العبء على المجتمع والأسرة وعلى نفسه أولا، مشددا على أن محاربة السمنة تبدأ من توعية أولياء الأمور أولا.



وأكد أبو النجا في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أن تباهي الوالدين بزيادة وزن أبنائهم على أنه علامة لصحتهم، خطر جدا، ويجب التوقف فورا وتنظيم الطعام للأطفال الذي سيصبحون شباب المستقبل، قبل أن يكون قنبلة موقوتة.

وشدد أستاذ الجراحة على ضرورة تناول الأطفال وجبات خفيفة، بشرط أن تكون صحية، محذرا من كثرة تناول الوجبات السكرية والأطعمة المالحة كرقائق البطاطس واللفائف، ويستحسن استخدام الوجبات الخفيفة المنزلية والفواكه والمكسرات.



وكشف الدكتور أبو النجا أن "تكميم المعدة" تعد من واحدة من أسرع العمليات للتخلص من السمنة، كونها تعد أكثر أمانا من عمليات انقاص الوزن.

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