تعرف على أفضل التمارين للتخلّص من آلام الظهر

بعيداً من أمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها من المشكلات الصحّية التي يُشاع الحديث عنها أخيراً، يجب عدم غضّ النظر عن أوجاع الظهر التي وصفها الخبراء بـ«مرض العصر». فكيف يمكن القضاء عليها باكراً قبل بلوغ مراحل متقدمة تستدعي تدخلات طبية؟

أقرأ أيضًا:معاناة آلام الظهر تنتهي مع جهاز صغير مصنوع من التيتانيوم

في الواقع، تؤثر آلام الظهر في العديد من الأشخاص لأسباب مختلفة، وتظهر في الحالات المرضية مثل التهاب المفاصل، وهشاشة العظام، والبدانة، والوزن الزائد، كما يمكن أن يكون سببها التوتر. كذلك توجد عوامل أخرى تولّد الإحساس بآلام الظهر، مثل الجلوس أو الوقوف فترات طويلة، واضطرابات النوم، ورفع أوزان ثقيلة.

عموماً، يجب تغيير العادات اليومية، والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام من أجل تقوية الظهر. لكن في بعض الأحيان يكون الألم شديداً، ويستدعي القيام بتمارين معيّنة تتطلّب استعمال القدمين للشفاء من هذه الأوجاع، خصوصاً أنّ القدم تُعدّ ركيزة لكامل الجسم.

وفي هذا السياق، أشارت الكاتبة إميلي بي، في مجلة «سانتي بلوس» الفرنسية، إلى أنّ «الآلام والتوترات التي نشعر بها أحياناً على مستوى القدمين يمكن أن تصعد إلى الكتفين وتتسبّب في آلام على مستوى الظهر، لكنّ معالجة القدمين ستساهم في شفاء الظهر».

وعرضت في ما يلي 4 تمارين تساعد على علاج هذه الآلام:

المشي على أصابع القدمين

يتمثل في الوقوف على أطراف أصابع القدمين مع محاولة المشي عليها لمدة 30 ثانية، وتوجيه القدمين نحو الداخل. بعد ذلك، يجب تكرار العملية بحيث يكون اتجاه القدمين نحو الخارج. وفي مرحلة تالية، يجب أخذ قسط من الراحة ثمّ إعادة التمارين من 2 إلى 4 مرّات.

إنكماش أصابع القدم

Advertisements

أوردت الكاتبة أنّ أداء هذا التمرين بشكل أفضل يحتاج إلى الاستعانة بكرسي ومنشفة. وفي مرحلة أولى، يجب وضع المنشفة على الأرض، وتحديداً بين قدمَي الكرسي. بعد ذلك، يجب الجلوس ومحاولة مسك المنشفة بأصابع القدمين. ومن الضروري أيضاً إنجاز هذا التمرين بأصابع القدمين اليُمنى واليُسرى، بالتناوب.

تمرين قصبة الساق الأمامية

إنّ ممارسة هذا التمرين تحتاج إلى أدوات متمثلة في شريط مطاطي وكرسي. ويجب أولاً الارتكاز بشكل مَرِن على أصابع القدم اليُمنى.

ثمّ من الضروري مدّ الساق اليُمنى ودفعها باستعمال أصابع القدمين، وسحبها ببطء من خلال استعمال الشريط المطاطي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انحناء الساق اليُسرى. بعد الاسترخاء، يجب تكرار هذا التمرين 10 مرات باستخدام الساق اليُسرى.

تمرين الدائرة عبر استخدام الكاحلين

يجب ممارسة هذا التمرين على حصيرة يوغا. المطلوب أولاً الاستلقاء على الظهر وثَني الركبتين نحو الجسد، ثمّ مسك القدمين باستعمال الذراعين. بعد ذلك، يجب تحريك الكاحلين في شكل دائري من اليسار إلى اليمين، ثمّ في الاتجاه المُعاكس.

وقد يهمك أيضًا:علاج آلام الظهر بالأعشاب الطبيعية او الطب البديل

أربعة تمارين رياضية للمساعدة في التغلب على ألم الظهر