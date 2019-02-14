شكرا لقرائتكم خبر عن كذب أم حقيقة.. عملية تحويل المسار المصغر تؤدى لتساقط الشعر؟.. دكتور السبكى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت السمنة المفرطة مرض العصر بلا منافس، ووفقًا لأحدث الإحصائيات فإن مصر تحتل المركز السابع فى نسب الإصابة بالسمنة على مستوى العالم، ويعانى 40% من المصريين من السمنة المرضية.

ورغم قسوة الأرقام إلا أن كثيرا من المرضى يخشون أو يتأخرون كثيرًا فى التفكير بالعلاج من هذا الكابوس، إما بسبب العادات الغذائية السلبية التى لا يستطيعون التخلص منها أو للخوف من الشائعات التى يتم ترديدها حول النتائج السلبية لعمليات السمنة.

انفو جراف يوضح شائعة حول عملية تحويل المسار المصغر

وفى هذا الإطار، يؤكد الدكتور أحمد السبكى، دكتوراه الجراحة والمناظير، استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات عن وجود أعراض جانبية أو مضاعفات سلبية من عمليات السمنة،مضيفًا "بالعكس يمكن القول إن جراحات السمنة، وخاصة المفرطة، تتم فى مصر بكفاءة عالية جدًا".

تحويل مسار المعدة وتساقط الشعر

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عملية تحويل المسار المصغر للمعدة يشاع حولها معلومات غير دقيقة بأنها تؤثر سلبًا على الصحة العامة وتتسبب فى تساقط الشعر، وتؤدى الى نقص الفيتامينات مدى الحياة، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، وإنما كان يصح ذلك على عملية تحويل المسار الكلاسيكى القديم، مشيرًا إلى أن عملية تحويل مسار المعدة تتمثل فى تقليل حجم المعدة مما يقلل من كمية الأكل وتشكيل مسار جانبى جزئى من الأمعاء الدقيقة للحدّ من امتصاص الطعام خاصة السكريات والأكلات ذات السعرات الحرارية العالية.

انفوجراف معلومة طبية يقدمها دكتور أحمد السبكى

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن التأثير السلبى على الشعر ربما يحدث مع بعض المرضى مثلما يحدث مع أنظمة الدايت العادية أحيانًا بسبب نقص الطاقة وليس له علاقة بنوع العملية أو طريقة التخسيس، موضحًا أنه يجب إعطاء المريض الفيتامينات فقط فى عملية تحويل مسار المعدة المصغر لمدة 6 أشهر عقب العملية لتفادى نقصها، ثم يعاد تقييمها بعد ذلك.

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