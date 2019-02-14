اصنعي هدايا العائلة في البيت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 فبراير 2019 12:02 مساءً - قد يكون وضعك محرجاً، عندما ترغبين بتقديم هدية لطفلك أو عائلتك، فأنت من جهة تريدين تخفيض النفقات، وفي الوقت نفسه تطمحين لتقديم هدية مميزة لهم وخاصة عائلة الزوج، وكذلك لأمك، إذا كنت كذلك فتابعي الأفكار التالية:

* البرطمان الزجاجي، هو المنقذ دائماً لكي تقدمي فيه الهدايا، تخلصي من الغطاء التقليدي له، واصنعي غطاء من الورق الملون وألصقي عليه الورود والشرائط، أما من الداخل فيمكن أن تضعي فيه الحلوى والشوكولاته، وكذلك يمكن وضع الرمل الملون على شكل طبقات وتقديمه كتحفة فنية.

* الإطارات التي توضع فيها الصور، يمكنك صنعها في البيت، ووضع صورة الجدة مثلاً وتقديمها لها.

* يمكنك تغليف الكعك والمعمول الذي قمت بإعداده بطريقة فنية وجميلة وتقديمها لهم

* يمكن صنع بطاقات المعايدة مع الأولاد وتقديمها للأحبة وكذلك الزوج.

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* المفارش من الهدايا المحببة، ويمكنك تصميمها في البيت بشراء القماش السادة والرسم فوقها ووضع الخرز وقطع الإكسسوار القديمة.

* لا تنسي الأباريق والفناجين المخصصة لتقديم القهوة، فهي من الهدايا المحببة في العيد.

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