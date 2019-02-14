كيف تستخدمين بخاخ الأنف لطفلك في الشتاء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 فبراير 2019 12:02 مساءً - تعتبر البخاخات الأنفية إحدى الوسائل للتخلص من الزكام واحتقان الأنف عند الصغار والذي يزداد في الشتاء، ولذلك فلا تقعي في أخطاء عند استخدامه ينبهك إليها الدكتور صالح نمر، اختصاصي طب الأنف والأذن والحنجرة كالتالي:

يجب رج البخاخ جيداً قبل الاستعمال.

قومي بخفض رأس طفلك إلى الأمام.

لا ترجعي الرأس للخلف كما تفعل باقي الأمهات.

أمسكي البخاخ بشكل مائل وليس بشكل عمودي.

في حال استخدمت البخاخ بشكل عمودي فسوف يصطدم السائل بجدار الأنف ويرجع إلى الخارج.

Advertisements

لا يستخدم البخاخ لأكثر من أسبوع دون استشارة الطبيب.

ويجب أن تتخلصي من البخاخ بعد الفترة المحددة في النشرة الداخلية من فتحه ويجب التخلص منه.

لا يحفظ في باب الثلاجة أيضاً، بل في مكان بارد وجاف وكذلك لا يحفظ في خزانة الحمام.

لا تستخدمي أي نوع من البخاخات دون وصفة طبية لأن بعض البخاخات تسبب جفاف الغشاء المخاطي وتزيد من الاحتقان على المدى البعيد.