حين تجرحك الورقة كالسكين.. الأسباب والحل السريع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الورق خفيف جدا ويبدو أنه غير ضار، ومع ذلك قد يسبب جروحا مؤلمة للغاية، ويمكن أن تستمر لعدة أيام بشكل لا يتناسب مع كونه مجرد جرح من ورقة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عن جامعة كاليفورنيا الأسباب التي تجعل الإصابة بقطع الورق مؤلمة إلى حد كبير، وكيف أن عنصر المفاجأة يجعلها أكثر ألما وكيفية التأكد من شفائها بسرعة.

وأوضح الأطباء الأمريكيون أن أحد الأسباب التي تجعل الورقة مؤذية إلى حد كبير هي مكان حدوثها خاصة على الإصبع، وأضافوا: "لدينا نهايات عصبية في جميع أنحاء الجسم، وفي الأماكن التي يوجد فيها حركة مرنة وإحساس - مثل الشفاه أو أطراف الأصابع - فيوجد بها كم كبير من النهايات العصبية".





وتُعرف هذه النهايات العصبية باسم "مستقبلات الألم"، وترسل إشارات إلى الدماغ حول أشياء يمكن أن تتسبب في قطع بالجلد ، مثل درجات الحرارة والرطوبة الحارة والباردة.

Advertisements

وهناك سبب آخر يجعل جروح الأوراق تؤلم كثيراً وهو أننا نستخدم يدينا طوال اليوم، وهذا يعني أن الجرح يتم فتحه باستمرار، وطبيعة الورقة أو نوعها، سبب آخر وراء الكثير من الألم، فقد يبدو الورق سلسًا، لكن إذا درسته تحت المجهر فستجد الحافة حادة ومسننة وخشنة مما يسبب القطع بسرعة كبيرة قبل أن تتاح لنا فرصة إدراك ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، فالورق مصنوع من لب الخشب والقطن والألياف الأخرى والتي يمكن تركها في الجرح، هذا يختلف عن قطع بسكين أو شفرة حلاقة وكليهما يترك القليل من المواد المخلفة، وهناك أيضا عنصر المفاجأة النفسية إذ يحدث القطع بسرعة بحيث لا يتوفر لديك الوقت لسحب يدك.

ونحن لا نتوقع أن نؤذي أنفسنا أثناء العمل مع الورق لذلك فإن مفاجأة الإصابة تجعلنا نشعر بألم إضافي، بينما نميل إلى توخي الحذر بسكين لأننا نعرف أن هناك خطرا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القطع أو الإصابة بالورق عميقة إلى حد ما، بحيث تصل إلى مستقبلات الألم، ولكن ليس عميقًا بما يكفي لإطلاق آلية التخثر ، مما يعني أن الأمر يحتاج وقتا أطول لتحل الخلايا الجديدة مكان الخلايا الميتة، لذلك فمن المهم وضع المنطقة المصابة تحت الماء وغسلها بقليل من الصابون، ثم وضع ضمادة عليها لمنع الإصابة مجددا أو التلوث.

