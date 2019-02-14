شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. زيت اللافندر والنعناع للاسترخاء والنوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للزيوت فوائد عديدة علي صحة الجسم، ولها العديد من الحيل الهامة لصحة الجلد والبشرة والجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على العديد من الفوائد لزيت اللافندر مع زيت النعناع، فجميعهم يتمتعون برائحة رائعة، ومثيرة في نفس الوقت، وله العديد من الفوائد الهامة لصحة جلدك، ولذا يمكنك خلطهم للحصول على فوائدهم الهامة لك ولجلدك، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أشار التقرير، إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن استنشاق أي رائحة جيدة يساعد على تغيير الحالة النفسية، وتساهم في حصولك على طاقة جيدة وقوية، وأيضا تساهم في تنشيط الذاكرة والحصول على طاقة إيجابية في يومك، ولذا يوصي في دمج زيت اللافندر مع زيت النعناع للحصول على هذه الفوائد العديدة، لأنهم يعتبران زيوت ذات الرائحة الرائعة لها دور كبير في تخفيف الألم وعلاجها وتحسن النفس والروح .

طريقة إعداد الوصفة..

2 ملعقة من زيت اللافندر.

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2 ملعقة من زيت النعناع.

نقوم بدمجهم جيدا، ثم نضعهم علي الجسم بعد الاستحمام للحصول علي قسط جيد من النوم، وتهدئة الأعصاب والتخلص من الصداع والشعور بالتهدئة والتخلص من نزلات البرد المختلفة.

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