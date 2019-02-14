شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتخفيف أعراض متلازمة غروب الشمس لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة غروب الشمس "صن داون" حالة نفسية تصيب كبار السن مرضى الزهايمر أو الخرف، فى وقت غروب الشمس، حيث تزداد أعراض فقدان الذاكرة والتوتر، إذا كان لديك أحد من كبار السن الذين يعانون من هذه الحالة يمكنك متابعة هذه النصائح للتخفيف من أعراض متلازمة غروب الشمس، بحسب موقع "Parent giving".

ولم يثبت حتى الآن وجود علاج لمتلازمة صنداون، لكن هناك أملا في عدد من النصائح التي ساعدت على تهدئة الذين يعانون من متلازمة غروب الشمس.



متلازمة غروب الشمس

نصائح لتخفيف أعراض متلازمة غروب الشمس لدى كبار السنعمل روتين ثابت

تحديد روتين يومى ثابت يساعد كبار السن على الشعور بالأمان، حيث يقلل الروتين من المفاجآت وبدون روتين يناسب حاجة الشخص، فقد يظل في حالة من القلق والارتباك، كما أن قدراتهم المعرفية المحدودة غير قادرة على التعامل مع عدم القدرة على التنبؤ باليوم، وكذلك لا تقم بجدولة أكثر من نشاطين رئيسيين في اليوم.

مراقبة النظام الغذائي

راقب أنماط السلوك المرتبطة ببعض الأطعمة، تجنب إعطاء الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو كميات كبيرة من السكر، خاصة في وقت متأخر من اليوم.



متلازمة الصن داون

تقليل الضوضاء

قد يكون من المفيد تقليل الضوضاء من أجهزة التلفزيون وأجهزة الراديو التي تبدأ في وقت متأخر بعد الظهر، وتجنب استقبال الزوار في ساعات المساء، و يجب أن تتم الأنشطة التي تولد الضجيج على مسافة بعيدة من غرفة نوم كبار السن قدر الإمكان.

Advertisements

الأدوية

في بعض حالات متلازمة الصنداون، خاصة عندما تكون مرتبطة بالاكتئاب أو اضطرابات النوم، قد يكون الدواء مفيدًا، استشر طبيبك بعناية، لأن بعض الأدوية قد تؤدي في الواقع إلى تعطيل أنماط النوم ومستويات الطاقة بطريقة تجعل المتلازمة أسوأ وليس أفضل.

تناول المكملات الغذائية

بعض المكملات الغذائية التي تباع بدون وصفة طبية قد تكون ذات فائدة، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف في الماضي، ومنها أعشاب الجنكة بيلوبا ونبتة سانت جون، كما تم العثور على فائدة فيتامين (E) للحد من اعراض متلازمة غروب الشمس في بعض الحالات، كما أن تناول مكمل الميلاتونين وهو هرمون يساعد على تنظيم النوم.

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]