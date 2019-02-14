شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية تخلصك من بقع الجلد أبرزها العرق سوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور بقع على الجلد من الأشياء المنتشرة، فهذه البقع يمكن أن تظهر نتيجة للتعرض الكثير للشمس، وأيضًا يمكن أن تكون حساسية جلدية يصاب بها الكثيرون، ويسعى المصابون للتخلص من تلك المشكلة لأنها تترك فى بعض الأحيان أثرًا لها على الجلد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الطرق الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من هذه العلامات، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن البقع الجلدية ليست مضرة بالصحة، وليست علامة على الإصابة بسرطان الجلد، وليس لها أي تأثير على الصحة العامة، ولذا عليك ألا تقلق من هذه النقاط، واتباع هذه النصائح للتخلص من آثارها التي تشكل قلقًا لك، وذلك عن طريق اتباع هذه النصائح، ومنها:

-عصير الليمون من الحيل الجيدة في التخلص من البقع اللوانية في الجلد، ولذا يمكنك عصر الليمون ووضعه علي بشرتك 3 مرات في اليوم.

-الصبار لديه العديد المكونات التي تساعد علي توحيد لون البشرة، ولذا لا تتردد في التخلص من ذلك.

-خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يعمل على تفتيح لون البشرة.

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-العرق سوس، له العديد من الاستخدمات في عملية البشرة، وتوحيد اللون، ولذا لا تتردد في وضعه علي بشرتك مرتين في اليوم للحصول على فوائده.

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