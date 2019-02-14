شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الإسهال ابرزها الأمراض الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بالإسهال، وهذا يتسبب في كثرة التبرز نتيجة لتناول طعام دسم، أو مليء بالدهون، أو يعد إشارة لوجود مشكلة ما في المعدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بالإسهال، وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

اعراض الاسهال

هناك العديد من الأعراض التي تعد علامة واضحة لإصابتك بالإسهال، ومنها الشعور بألم في المعدة وتسمي "مغص" ، شديد يتعرض له الشخص بعد تناول طعام مليء بالدهون، وذلك وفقا للتقرير.

اسباب الاسهال

وعن أسباب الإسهال، أشار التقرير، إلى أن الإصابة بالأمراض الفيروسية كالتهاب في الكبد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإسهال، وأيضًا عسر الهضم الشديد واضطرابات في الجهاز الهضمي الناتجة عن تناول أطعمة ملوثة.

وأوضح التقرير، أن الإصابة بمشاكل في الغدة الدرقية كفرط نشاطها أو خمولها من أبرز الأسباب، ولم تتوقف أسباب الإصابة بالإسهال إلى هذا بل أيضًا وجود مشاكل في البنكرياس والأمعاء والقولون، وقد يكون الإسهال علامة للإصابة بسرطان في القولون أو الأمعاء.

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وأشار التقرير، إلى أن هناك بعض الأدوية التي يتناولها الشخص وتسبب الإصابة بالإسهال، خاصة الملينات والعلاج الكيميائي والإشعاعي، وتناول بعض الأطعمة الدسمة أو الغنية بالدهون، كما أن الإصابة والتعرض للنزلات المعوية، بالإضافة إلى انتفاخ ووجود غازات في البطن، والرغبة الملحة بالغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم، وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ، هذا كله من أبرز أسباب الإصابة بهذه المشكلة.

علاج الإسهال

وأكد التقرير، أن علاج الإسهال يعتمد على نوعية الطعام المتناول، مع أخذ بعض الأدوية التي تحد من تلك المشكلة، ولذا يجب على الشخص المصاب بالإسهال الإكثار من تناول السوائل تجنبًا للإصابة بالجفاف بالجسم مع ضرورة تناول الخضراوات والفواكه، وأيضًا الاهتمام بتناول الأطعمة غير الدسمة أي المسلوقة وخالية الدهون، وأيضًا الابتعاد عن السكريات.

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