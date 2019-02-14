خطوات لإضفاء السحر والجمال إلى إطلالة المرأة في عيد الحب

مع حلول عيد الحب، بعض الخطوات الجمالية تضفي السحر والجمال الى اطلالة المرأة، في حال لجأت اليها. وهذه النصائح تساعدكِ في ضمان النتيجة المطلوبة.

• الرموش الطويلة: تضفي الرموش سحراً على اطلالة المرأة، ابدئي اولاً بتجعيد الرموش، إضغطي برفق على جذور الرموش، ثم حركي أداة التجعيد نحو الأطراف وأنتِ تتابعين الضغط على الرموش.من ثم طبقي الماسكارا على الرموش وأنت تمرّرين العصا ذهاباً وإياباً على الجذور قبل تحريكها نحو الأعلى.

ومن أجل تطويل الرموش وجعلها أكثر كثافة، ضعي 3 طبقات من الماسكارا، لكن قومي بين المرة والأخرى، بتمشيط الرموش بفرشاة جافة في حين لا تزال الرموش مبلّلةً بالمستحضر لتفريق الشعيرات بعضها عن بعض.

• إحصلي على شفاه ناعمة: إستخدمي مرهم شفاه وضعي طبقة من الفازلين أو زبدة الشيا. تجنّبي التركيبات الشمعية لأنّ البشرة لا تقوم بامتصاصها، إبتعدي أيضاً عن التركيبات الثقيلة والعطرية لأنها تزيد من تشقق الشفاه. بعد مرحلة الترطيب، تأتي مرحلة تطبيق أحمر الشفاه، اعتمدي اللون الوردي لشفاه جميلة وجذابة.

• أنعشي بشرتك: إلجأي إلى تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشرات منزلية، لأنّ هذه الخطوة تمنح بشرتك البريق والنعومة. يمكنك اللجوء الى خلطات طبيعية من خلال خلط كميات متساوية من زيت الزيتون والسكر والليمون. ودلّكي بشرتك بهذه الخلطة بحركات دائرية، واتركيها لمدة 10 دقائق بعدها إغسلي وجهك بالماء البارد.

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• ضعي عطرك المفضل: أهم الخطوات لاستكمال إطلالتك في عيد الحب، هي تطبيق العطر. قومي برش القليل من عطرك المفضل على معصميك، خلف أذنيك، أسفل ظهرك، خلف مفصل الركبة، على السرّة، وفي المنطقة الداخلية من المرفق، لأنها أكثر الأماكن في الجسم التي تساعد على انتشار الرائحة وتجعلها تدوم لفترة أطول.

• أزيلي الشعر الزائد: وأخيراً من الخطوات الضرورية، تنظيف الجسم من الشعر الزائد، وذلك للعناية بجمال الجسم وزيادة نعومته.

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