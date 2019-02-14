شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض فيرس سى ونصائح لتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيرس سى هو عدوى فيروسية تسبب التهاب الكبد قد تنتقل العدوى عن طريق الدم الملوث أو استخدام الأدوات الشخصية للمرضى، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أعراض فيرس سى هى: أعراض فيرس سى أعراض فيرس سى

فيرس 1:الاصابة بكدمات بسهولة. 2: التعب والإرهاق الشديد. 3:ضعف الشهية وإنقاص الوزن. 4:اصفرار الجلد وتغيير لون العيون. 5:لون البول داكن. 6:حكة شديدة فى الجلد. 7:تراكم السوائل فى البطن. 8:تورم الساقين. 9:فقدان الوزن. 10:غثيان وقىء. 11:ألم فى العضلات والمفاصل. Advertisements وهناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر للإصابة بفيرس سى وهى:

فيرس سى عوامل الخطر للإصابة بفيرس سى

عوامل الخطر للإصابة بفيرس سى 1: التعرض لنقل الدم والإصابة لتلوثات وانتقال المرض من شخص مريض لشخص سليم. 2:الاصابة بنقص المناعة البشرية. 3:الخضوع لعمليات نقل الدم او زراعة احد الاعضاء. 4: التعرض لغسيل الدم لفترة زمنية طويلة. نصائح للوقاية من فيرس سى

نصائح للوقاية من فيرس سى 1:تجنب تناول الكحول والتدخين، حيث إنها تزيد من خطر الإصابة بفيرس سى. 2:الاهتمام بغسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم استخدام الأدوات الشخصية من شخص آخر. 3:عدم تبادل شفرات الحلاقة من شخص لآخر. 4:غسل الخضروات والفواكه قبل تناولها وذلك لتجنب العدوى والفيروسات. 5:قبل التبرع من الدم يجب التأكد من المكان وذلك للوقاية من الاصابة بالفيروسات والعدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعراض فيرس سى ونصائح لتجنبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.