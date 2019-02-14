انت الان تتابع موضوع كمية البروتين في الدجاج والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الدجاج هي واحدة من اللحوم الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم ، أنها تحظى بشعبية خاصة بين عشاق اللياقة البدنية لأنها مصدر كبير للبروتين ، و الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن تساعدك على الوصول إلى أهدافك الصحية و اللياقة البدنية ، مثل بناء العضلات و الحفاظ عليها و فقدان الدهون.
و مع ذلك يأتي الدجاج في مجموعة متنوعة من النسب ، بما في ذلك الصدر و الفخذين و الأجنحة و أعواد الطبل ، و تحتوي كل قطع على كمية مختلفة من البروتين و الدهون و السعرات الحرارية ، بحيث يعمل كل منها بشكل أفضل لأغراض مختلفة.
محتوى البروتين في الدجاج
– صدر الدجاج يحتوي على 54 جرام من البروتين ، و صدور الدجاج هي واحدة من أكثر قطع الدجاج شعبية ، و يحتوي صدور الدجاج المطهي بدون جلد بوزن 172 جرامًا على 54 جرامًا من البروتين ، و هذا يساوي 31 غراما من البروتين لكل 100 جرام.
– كما يحتوي صدر الدجاج على 284 سعرة حرارية ، أو 165 سعرة حرارية لكل 100 جرام ، 80 ٪ من السعرات الحرارية تأتي من البروتين ، في حين أن 20 ٪ تأتي من الدهون.
– تحظى صدور الدجاج بشعبية خاصة بين لاعبي كمال الأجسام ، و أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن ، إن محتواه من البروتين العالي و المحتويات منخفضة السعرات الحرارية ، تعني أنه بإمكانك تناول المزيد من الدجاج ، دون القلق بشأن استهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية.
– يحتوي صدر الدجاج على حوالي 54 جرامًا من البروتين ، أو 31 جرامًا من البروتين لكل 100 غرام ، 80 ٪ من السعرات الحرارية من صدور الدجاج تأتي من البروتين ، في حين أن 20 ٪ تأتي من الدهون.
محتوى البروتين في فخذ الدجاج
– فخذ الدجاج يحتوي على 13.5 جرام من البروتين ، و هو ايضا قطع شعبية من اللحوم التي هي أرخص قليلا من صدور الدجاج ، فقسمة واحدة من الفخذين المطبوخة بدون جلد (52 جرام) تحتوي على 13.5 جرام من البروتين ، و هذا يساوي 26 غراما من البروتين لكل 100 غرام.
– كما يحتوي فخذ الدجاج على 109 سعر حراري لكل فخذ ، أو 209 سعر حراري لكل 100 غرام ، 53 ٪ من السعرات الحرارية تأتي من البروتين ، في حين أن 47 ٪ تأتي من الدهون.
– و من المثير للاهتمام أن فخذ الدجاج يكون لونه أغمق قليلاً من صدور الدجاج ، هذا لأن أرجل الدجاج أكثر نشاطًا و تحتوي على المزيد من الميوغلوبين ، يساعد هذا الجزيء على توفير العضلات النشطة بالأكسجين و يجعلها أكثر احمرارًا.
– يحتوي فخذ الدجاج على 13.5 جرام من البروتين ، أو 26 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام ، 53 ٪ من السعرات الحرارية في الفخذين يأتي من البروتين ، في حين أن 47 ٪ تأتي من الدهون.
منطقة الطبل بالدجاج
– تحتوي هذه المنطقة على 12.4 جرام من البروتين ، و تتكون ساق الدجاج من جزأين الفخذ و الطبلة ، و الطبلة هو الجزء السفلي من ساق الدجاج المعروف أيضا باسم العجل.
– يحتوي أحد أضلاع الدجاج دون الجلد أو العظام (44 جرام) على 12.4 جرام من البروتين ، هذا يساوي 28.3 جرام من البروتين لكل 100 جرام.
– كما تحتوي أفخاذ الدجاج على 76 سعرة حرارية لكل مضرب أو 172 سعرة حرارية لكل 100 جرام ، 70 ٪ من السعرات الحرارية تأتي من البروتين ، في حين أن 30 ٪ تأتي من الدهون.
– تحتوي رقائق الدجاج على 12.4 جرام من البروتين ، أو 28.3 جرام من البروتين لكل 100 غرام ، 70 ٪ من السعرات الحرارية من أفخاذ الدجاج تأتي من البروتين ، في حين أن 30 ٪ من السعرات الحرارية تأتي من الدهون.
اجنحة الدجاج
– تحتوي اجنحة الدجاج على 6.4 جرام من البروتين ، حيث تتكون أجنحة الدجاج من ثلاثة أجزاء ، و غالبا ما يتم استهلاكها كوجبات خفيفة أو طعام بار ، و جناح الدجاج واحد دون الجلد أو العظام (21 غراما) يحتوي على 6.4 غرام من البروتين ، و هذا يساوي 30.5 جرام من البروتين لكل 100 جرام.
– و تحتوي أجنحة الدجاج على 42 سعرة حرارية لكل جناح ، أو 203 سعرات حرارية لكل 100 جرام ، 64 ٪ من السعرات الحرارية تأتي من البروتين ، في حين أن 36 ٪ تأتي من الدهون.
– كما هو الحال مع أعواد الطبل ، معظم الناس يأكلون أجنحة الدجاج مع الجلد ، يحتوي جناح الدجاج مع الجلد على 99 سعر حراري ، مع 39 ٪ من السعرات الحرارية التي تأتي من البروتين و 61 ٪ من الدهون.
– يعتمد قطع الدجاج الذي تتناوله على أهدافك الصحية و اللياقة البدنية ، في حين أن جميع قطع الدجاج هي مصادر كبيرة للبروتين ، إلا أن البعض منها أصغر حجماً ، يمكن للدهون الزائدة في الفخذ ، الطبل و الأجنحة أن تفيد بعض الأهداف و لكنها تعوق الآخرين.
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