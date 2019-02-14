شكرا لقرائتكم خبر عن نوعيات أكل مينفعش تقرب لها قبل النوم.. منها البيتزا والفلفل الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لتقرير موقع " foodnetwork"، هناك بعض أنواع الأطعمة يفضل تجنبها ليلا خاصة قبل النوم وهى :

البيتزا

قد تسبب لك أنواع من الجبن بعض الكوابيس وفقًا لدراسة حديثة ، ويمكن أن تؤدي صلصة الطماطم الحمضية إلى آلام في البطن بالإضافة إلى ذلك، فإن البيتزا أكثر من مجرد وجبة خفيفة وقت النوم، تضيف الكثير من السعرات الحرارية الإضافية التي ربما لا تحتاجها.



بيتزا

الطعام الحار

تقوم الأطعمة الغنية بالتوابل أكثر من مجرد تحفيز للتذوق، فيمكن أن تسبب تهيج فى المعدة خاصة إذا كنت تعاني من حرقة المعدة، الأمر الذي قد يجعل من الصعب النوم .



فلفل حار

البرجر

تناول وجبة ثقيلة ودسمة مثل البرجر يحفز عمل جهازك الهضمي بشكل كبير، والذي يمكن أن يسبب لك الأرق ويحرمك من النوم ، ووجدت دراسة حديثة أن تناول الكثير من الدهون المشبعة مرتبط بنمط النوم الخفيف مع مزيد من اليقظة.



برجر

الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية للغاية مثل البرتقال قد تسبب مشاكل إذا كنت تعاني من الارتجاع أو حساسية فى المثانة ، يمكن استبدالها بالفاكهة التى تحتوى على الألياف مثل التفاح.



فاكهة حمضية

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