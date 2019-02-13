شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات النوبة القلبية الصامتة وكيف تحمى نفسك منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوبة القلبية الصامتة كما يوحي اسمها قد لا تلاحظ في البداية، حيث لا تكون الأعراض شديدة وكثيرة كما هي الحال في النوبة القلبية العادية.

قد لا تشعرك النوبة القلبية الصامتة بألم فى الصدر، بالضرورة وفقا لتقرير موقع " medicaldaily"، ولكن قد تشعر بالغثيان والدوار وهو أمر لا يهتم به الكثير .

قد تشمل أعراض النوبة القلبية الصامتة : ضيق التنفس وعدم الراحة في أجزاء من الجسم إلى جانب الصدر، وقد تشمل هذه الأعراض الظهر أو الرقبة أو أحدهما أو كلاهما ، أو الفك ، أو المعدة، وقد يعاني الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وحرقة المعدة .



ما هى النوبة القلبية الصامتة

في حين أن علامات مثل التعب والتعرق شائعة جدا ، قد تكون علامة تحذير عندما تكون حالة لا تكون مفسرة، ومن المرجح أن تؤثر الأعراض الصامتة على كبار السن ، خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

كما تتعرض النساء أيضاً لخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الصغيرة ، وهو أمر يثير القلق بسبب حدوث نوبات قلبية صامتة في الأوعية الدموية الصغيرة.

ويمكن حماية نفسك من الإصابة بأى من النوبات القلبية سواء نوبة قلبية عادية أو الصامتة من خلال الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن ، والتحكم في نسبة الكولسترول وضغط الدم وممارسة المزيد من التمارين الرياضية.



كبار السن معرضون بشكل كبير للنوبة القلبية الصامتة

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