وزارة الصحة الإماراتية تطلق استراتيجيتها للابتكار 2019-2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، استراتيجيتها للابتكار 2019-2021، ضمن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية تحت شعار "ريادة في الابتكار.. نظام صحي بمواصفات عالمية"، في إطار فعاليات شهر الإمارات للإبتكار 2019 "ابتكر للصحة".

وأطلقت الاستراتيجية في حضور الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، رئيس لجنة الابتكار، وصقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة في الشارقة، المدير التنفيذي للابتكار.



وقال عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، في تصريح بهذه المناسبة، إن شهر الإمارات للابتكار يعتبر أكبر مبادرات الابتكار في العالم ومنصة مستدامة تتخطى حدود المستقبل لتعزيز مكانة الإمارات الريادية في ميادين التنافسية العالمية وفق مساقات "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" التي أطلقتها القيادة الرشيدة بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم، وفي إطار تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 و مسيرتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071.





من جانبه، أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استراتيجية الوزارة المنبثقة من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل ووجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية الذكية من خلال إعادة ابتكار مجمل الخدمات الصحية وتطوير مراكز بحثية وخلق شراكات محلية وعالمية لتحسين الجاهزية لمواجهة الأمراض المستقبلية من خلال دمج التكنولوجيا في وسائل التشخيص والعلاج بالاستفادة من البيانات التحليلية ورفع الجاهزية للوقاية من الأمراض والأوبئة واستشرافها مسبقا.

من ناحيته، ذكر الدكتور يوسف محمد السركال أن شهر الإمارات للابتكار يمثل مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بالمبتكرين والإنجازات المبتكرة لرسم خريطة الطريق باتجاه المستقبل وما بعده وتوفير منظومة خدمات صحية بمعايير عالمية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تقديم حلول طبية ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الواقع الافتراضي والبيانات التنبؤية وخدمات الرعاية الصحية عن بعد.



وأوضح أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع للابتكار 2019-2021 تشمل 4 محاور رئيسية هي: ريادة في الرعاية الصحية والبحث والتطوير ومجتمع صحي وعمليات وخدمات رائدة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تستند إلى 5 ممكنات تشمل رأس المال البشري لتطوير إمكانات الابتكار والبحوث وإنشاء منصة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تسهيل طرق صرف التمويل للابتكارات في المجال الصحي والاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية المتقدمة وبناء شراكات لدعم الابتكار والبحوث.

بدوره، أكد عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، حرص الوزارة على تنظيم فعاليات شهر الابتكار تماشيا مع توجهات الحكومة الرشيدة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للابتكار في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وتحسين جودة أنظمة العمل وفقاً للمعايير العالمية وذلك سعيا لتحقيق الريادة في الأداء والابتكار لإسعاد المتعاملين.

من ناحيته، أوضح صقر الحميري أن أجندة الأنشطة تتضمن انطلاق فعاليات شهر الابتكار في مركز التدريب والتطوير بالشارقة وإطلاق عدد من المشاريع المبتكرة مثل استراتيجية الابتكار ومشروع مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان، بالإضافة إلى تنظيم 3 مؤتمرات عن الابتكار في الإنعاش القلبي وآخر عن التمريض ومسرعات الابتكار في الصحة، بالإضافة إلى مسابقة "هاكثون للمبرمجين" ومحاضرات تفاعلية وورش عمل عن البحوث ومستقبل المهن الطبية ومعرض الابتكارات في الرعاية الصحية و التعليم الطبي.

وشهدت المناطق الطبية التابعة للوزارة فعاليات موازية بمناسبة شهر الإمارات للابتكار، إذ نظمت منطقة الشارقة الطبية عرضا لغرفة العمليات الذكية وجهاز التواصل الذكي لمرضى الأعصاب، وعرضا للابتكارات الطبية في علاج الجروح، بالإضافة إلى التقنيات القلبية المبتكرة وجهاز استشراف العمليات الجراحية، فيما نظم مستشفى القاسمي معرضا للابتكارات الطبية ومسابقات ابتكارية بعنوان "فكر خارج الصندوق" وورشة عصف ذهني لتحفيز على الابتكار.

كما تنظم منطقة رأس الخيمة الطبية برنامج الابتكار عن المضادات الحيوية، بالإضافة إلى معرض للابتكار ودورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي وتفتتح عيادة الألم وتقيم جلسات عصف ذهني عن الابتكار، في حين تنظم منطقة دبي الطبية عدة فعاليات منها الدراجة المبتكرة ولعبة الابتكار وورشة العصف الذهني في حديقة زعبيل بدبي وغيرها.

بدورها تقيم منطقة عجمان الطبية معرض الصحة والابتكار وتنظم لموظفيها ورشة عمل بعنوان "ابتكر في الصحة"، وورشة أخرى عن "صناعة الروبوتات".

بينما تنظم منطقة أم القيوين الطبية فعالية "قرية الابتكار" التي يتخللها معرض للابتكار ومحاضرات وتكريم المبتكرين، كما نظمت منطقة الفجيرة الطبية عدة فعاليات بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2019.