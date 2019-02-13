الفلفل الحريف بينها.. حاربي الصداع النصفي بهذه المشروبات الطبيعية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يسبب الصداع ازعاجًا وآلامًا لا تُحتمل، كما يؤثر على إنتاجيتكِ وقدرتكِ على إنجاز مهامكِ المنزلية وخاصة إذا كان الصداع نصفيًا، وفي حين أن هناك العديد من الأدوية المتاحة في الأسواق، إلا أنه لا غنى عن العلاجات الطبيعية والتي تكون أكثر أمانًا.

لذا نقدم لكِ من مجلة "ذا هيلث سايت" مشروبات طبيعية يمكنكِ تحضيرها بنفسكِ للتخلص من الصداع النصفي والتي ينصح بها الخبراء:

شاي النعناع

بالإضافة إلى ما يسببه الصداع النصفي من ألم لا يُحتمل، يؤدي أيضًا إلى اضطراب المعدة؛ ولكن شاي النعناع سيهدئ معدتك والصداع أيضًا، لذا احرصي على شرب شاي النعناع للتخلص من الصداع النصفي.

ماء الليمون الدافئ

كشف الخبراء أن نوبة الشقيقة تؤدي إلى تباطؤ عملية الجهاز الهضمي، لذا ينصحون بشرب كوب من ماء الليمون الدافئ عند إصابتك بالنوبة لتهدئة الأعراض، كما يمكنك إضافة العسل أيضًا حسب رغبتك.

شاي الزنجبيل

كشفت دراسة حديثة أن الزنجبيل يمكنه علاج الصداع النصفي والعنقودي بفعالية كبيرة، ويُنصح ببشر الزنجبيل وإضافته إلى كوب من الماء الساخن، وإذا أردتِ يمكنك إضافة ماء الليمون الدافئ بالعسل إليه أيضًا.

مشروب الفلفل الحريف

قد تتعجبين، ولكن يتميز الفلفل الحريف بخصائص تخفيف الألم، وينصح به الخبراء كعلاج طبيعي للصداع النصفي من خلال إضافة ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار إلى الماء الساخن وشربه.