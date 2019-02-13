شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طفل يولد بدون ذراع أو أرجل يتحدى توقعات الأطباء بموته عند الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على طفل أمريكى ولد بدون ذراع أو أرجل بسبب حالة نادرة تؤثر على عدد قليل من الناس في جميع أنحاء العالم.



طفل يعانى من متلازمة نادرة

ويعاني الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر من متلازمة "تيترا أميليا" ، التي تُعرف بفقدان جميع الأطراف الأربعة، بالإضافة إلى تشوهات شديدة في الوجه والقلب والجهاز العصبي والهيكل العظمي والأعضاء التناسلية.



طفل يعانى من متلازمة نادرة

وكانت الأم "جاسمين سيلف" (24 عاماً) والدة الطفل "آر جيه " حاملًا في شهرها الخامس عندما كشفت عملية مسح بالموجات فوق الصوتية أن أطراف الطفل لا تتطور.

وبعد نصحها بعدم اكتمال الحمل، قررت "سيلفا" التي تعمل كموظفة استقبال في الفنادق وزوجها "رندل ويلسون" عدم التخلي عن طفلهما، حيث ولد آر جيه بعد 29 أسبوعًا من الحمل في 29 سبتمبر العام الماضى، لكن قال الأطباء إنه قد يتوفى بعد أيام قليلة.



طفل يعانى من متلازمة نادرة

وتم ولادة الطفل بوزن (1 كجم) وقضى الشهرين الأولين من حياته في العناية المركزة، وعلى الرغم من كل الصعاب ، فإن الطفل الآن في منزله في فلورنس ، كارولينا الجنوبية.

وأضاف الأطباء أن سبب هذه الحالة يعود إلى طفرة جينية في الحمض النووي (DNA) تلعب دورًا أساسياً في التنمية، ويموت معظم الأطفال قبل الولادة أو بعدها بقليل.

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