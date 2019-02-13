شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن عملية الليزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر عملية الليزك من الحلول الحديثة من أجل تصحيح الإبصار والتخلص من النظارة الطبية بشكل نهائى، ولكن قبل إجراء العملية يجب أن تعرف كل ما تريد معرفته عن عملية الليزك.



عملية الليزك

قال الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هناك أشخاصا خضعوا لإجراء عملية الليزك، ولكنهم لا يشعرون بالنتيجة المُرضية بعد إجراء العملية بشكل كبير، موضحًا أنه لنجاح عملية الليزك هناك مجموعة من الاعتبارات التى يجب أن يدركها المريض جيدًا حتى يحقق النتيجة المرغوبة بشكل كامل.



الليزك

س: ما هى العوامل الاساسية التى تساهم فى نجاح عملية الليزك؟

ج:

1: خبرة الجراح الذى سوف يقوم بعملية الليزك.

2: الفحوصات الطبية التى تجرى على العين قبل البدء فى إجراءات العملية، لأنها تحدد مدى إمكانية إجراء العملية من عدمه، بالإضافة إلى أنها مسئولة عن تحديد أى مستوى من مستويات الليزك التى تناسب العين وتحقق النتيجة المطلوبة.

3: قياس التشوهات البصرية الموجودة فى العين، حيث إنه من الضرورى قياس التشوهات البصرية قبل إجراء العملية، لمعرفة أى من مستويات الليزك الذى سيجرى استخدامه، خاصة فى ظل تطور الأجهزة الطبية التى يعتمد عليها الأطباء لمعرفة هذه التشوهات بدقة، وبالتالى تقدم المساعدة للمريض بصورة لا يشعر خلالها بأى ضرر فى عينه بعد إجراء العملية، مثل عدم الرؤية بشكل جيد فى الليل، لأنه فى مثل هذه الحالات يمكن أن يلجأ إلى "الكاستم ليزك".

4: هناك اعتبارات أخرى قد لا يهتم بها الطبيب، ولكنها ضرورية قبل إجراء عملية الليزك، مثل أسلوب المعيشة، وممارسة الرياضة.

5: تحديد الهدف من عملية الليزك، حيث يجب أن يتحدث الطبيب مع المريض قبل إجراء العملية، لمعرفة مدى ملاءمة العملية للحالة.

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س: ما هى الحالات التى لا يمكن أن تجرى عملية الليزك؟

ج:

أشار الدكتور أحمد عساف، إلى أن هناك حالات لا يمكن إجراء عملية الليزك لها، يلجأ الطبيب لعلاجها إلى بدائل أخرى لتصحيح الإبصار، بحيث تكون مناسبة وصالحة للعين مثل زرع العدسات، موضحًا أنه يوجد بعض الحالات التى يستطيع أن يجرى لها عملية الليزك فى العين اليمنى، ولا يستطيع إجراؤها فى العين اليسرى لنفس الشخص.

س: ما هو السن المناسب لإجراء عملية الليزك؟

ج:

يمكن إجراء عمليات تصحيح الإبصار للفتيات بداية من سن 18 عاما، فيما تناسب عمليات تصحيح الإبصار الشباب بداية من 20 عاما، لذلك من الضرورى التأكيد على أن عمليات تصحيح الإبصار لا تثبت النظر، ولكنها تصلح نظر الحالة فقط.

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