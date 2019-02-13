شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على جمالك..6 اسباب لترهل الثديين ابعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترهل الثدى من المشاكل المزعجة التى تعانى منها نسبة كبيرة من السيدات وتسبب لهن الاحراج والقلق قد يكون ذلك بسبب السمنة أو الاهمال فى ممارسة التمارين الرياضية، ووفقا لما ذكره موقع piedmont فأن ابرز اسباب ترهل الثدى هى



ترهل الثدى

1:الشيخوخة، فتقدم السن من الاسباب التى تؤدى لترهل الثدى فالاربطة التى تشكل نسيج الثدى تمتد وتفقد المرونة ونتيجة لذلك يتم اختراق امتلاء الثدى مع انخفاض نظام الدعم الاساسى للأنسجة والدهون.

2:زيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين الرياضية تزيد من ترهلات الثدى وعدم تناسقه .



الثدى

3:التدخين، المواد المسرطنة فى دخان السجائر يسبب ترهلات الثدى ومشاكل عديدة فى الجسم لذلك ينصح السيدات دائما بعد التدخين .

4:قد يعتقد الكثيرون أن الرضاعه الطبيعة هى سبب ارتخاء الثديين فى حين اثبتت الدراسات ان التغيرات فى حجم الثدى التى تمر بها المرأة خلال فترة الحمل هى التى تسبب الترهل.

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5:استعمال حمالة صدر غير صحية او مناسبة فذلك يؤثر على شكل الثديين وحجمهم.

6:حروق الشمس، حيث تسبب الأشعة فوق البنفسجية الضرر للجلد وفقدان المرونة.

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