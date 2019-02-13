7 نصائح لزيادة وزن طفلك بطريقة طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - مثلما يعاني طفلك من السمنة، فهناك بعض الأطفال الذين يعانون من النحافة الملحوظة، وفي حال عدم وجود الأسباب الصحية لهذه النحافة المزعجة لك، فهناك عدة نصائح يمكنك اتباعها لزيادة وزن طفلك بطريقة طبيعية تقدمها لك أخصائية التغذية وفاء عوض وهي: يمكنك إضافة الأسماك الدهنية إلى وجبة العشاء مثل السلمون فهي أعلى بالسعرات الحرارية وتحقق الوزن المطلوب بالاستمرار. أضيفي ثلاث وجبات خفيفة بين الثلاث وجبات الرئيسية. أضيفي الفواكه المجففة لطعام طفلك باستمرار، لأنها تحتوي على سعرات عالية. استبدلي الماء بعصير الفاكهة أو بمشروب أكثر كثافة من الماء، لأن العصائر هي فرصة لتناول جميع السوائل والفواكه، ذات السعرات الحرارية العالية، ويمكن إضافة المكسرات المحمصة لها. Advertisements لا تقدمي له الماء خلال الوجبة الرئيسية. لا تهملي وجبة العشاء مهما كان السبب، وهناك خيار سلطة المكرونة في العشاء، كما أن تقديم المكسرات المحمصة خلال النهار يكون مفيداً، مع الزبادي المركزة.

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