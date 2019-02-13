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الزعفران، ان الزعفران يعتبر واحد من اهم البهارات والتوابل الموجودة في الاسواق، بل وتعد البهار الاغلى على الاطلاق، وذلك لان عملية انتاج بهارات الزعفران هو نتاج الى مجهود كبير يتطلب استخدام عدد كبير من ازهار الزعفران، وينتج بهار الزعفران عن طريق تجفيف مياسم الزهور، ويقال ان 4000 زهرة زعفران يمكن ان تنتج 30 جرام فقط من بهار الزعفران، كما ان الزعفران من التوابل التي يتم استخدامها منذ زمن بعيد، فيتم استخدام تلك التوابل الرائعة في الكثير من الاطعمة وايضا يتم استخدامها في الوصفات الطبية الهامة، ولكن يعتبر اهم سبب من أسباب استخدام الزعفران هي فائدته الجنسية الكبيرة، فتوابل الزعفران تعمل على تعزيز الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء أيضا.

فوائد الزعفران للجنس

1_ ان الزعفران يحتوي على أحد المركبات الهامة والتي تعرف باسم كاروتين كروسين، ذلك المركب عند دخوله الى جسم الانسان فانه يعمل على تعزيز وزيادة الرغبة الجنسية، وذلك لأنه يعمل على تحفيز انتاج بعض الهرمونات داخل الدماغ.

2_ كما ان الزعفران به مادة بيكروكروسين، وهي مادة مميزة تقوم بتعزيز حساسية أعضاء الجسم للمسن وخاصة الأعضاء التناسلية، ولذلك فان تلك المادة تعتبر من الواد الهامة التي تزيد الرغبة الجنسية وزيادة المتعة الجنسية أيضا اثناء الجماع.

3_ كما ان تلك المركبات التي تم ذكرها هي من المركبات التي تعمل على تحسين عملية الانتصاب عند الرجال، كما ان تلك المادة تساعد كثيرا في حل كل المشاكل التي يمكن ان يواجها الرجال والتي لها ارتباط بالانتصاب.

4_ أيضا من اهم الفوائد الجنسية للزعفران هي إزالة كل الأشياء التي تؤثر على الرغبة الجنسية مثل التوتر والاكتئاب.

بعض الفوائد الأخرى للزعفران

1_ قد قالت بعض الدراسات ان المركبات التي توجد في الزعفران من الممكن ان تكون سبب في علاج كل المشاكل التي نواجها في التذكر وخاصة المشاكل التي يواجها كبار السن.

2_ كما ان الزعفران له دور كبير في علاج نزلات البرد ومكافحة الانفلونزا، ويساعد الزعفران أيضا في خفض حرارة الجسم إذا تعرض الجسم الى الحمى.

3_ كما ان المركب الموجود في الزعفران والذي يعرف باسم الكاروتين كروسين، هو مركب يعمل على القضاء على الخلايا السرطانية التي يمكن ان يتعرض لها الجسم، وهناك عدد كبير من أنواع السرطان منها سرطان القولون وسرطان المبيض وسرطان الدم.

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4_ كما ان مركب الكاروتين كروسين لا يقي من الخلايا السرطانية فقط، بل انه يعمل على الحفاظ على الخلايا السليمة التي توجد في الجسم من أي تشوه يمكن ان يحدث حتى لا تتحول الى أحد الخلايا السرطانية.

5_ كما ان الزعفران يمكن ان يتم استخدامه اثناء الحمية الغذائية، وذلك لأنه من المستخلصات التي تعمل على السيطرة على شهية الفرد، وبالتالي فانه من المتوقع ان يفقد الوزن بشكل سليم.

فوائد زيت الزعفران

1_ زيت الزعفران للجهاز التنفسي

ان زيت الزعفران يمكن ان نقوم باستخدامه في الكثير من الوصفات الطبية الخاصة بالجهاز التنفسية مثل السعال زطرد البلغم، كما انها تعمل على تهدئة السعال وتطهير الرئتين، كما انه علاج جيد للربو.

2_ زيت الزعفران للإكتاب

زيت الزعفران له القدرة في تخليص الجسم من القلق والتوتر والاجهاد، فهو من الزيوت التي تعمل على تحسين النفسية والعمل على نوم هادئ.

3_ زيت الزعفران للقلب

زيت الزعفران له القدرة في زيادة الصحة القلبية، فهو يساعد في ضبط ضغط الدم المرتفع، كما انه يعمل على تنشيط الدورة الدموية وهي من الأشياء التي تعمل على حماية القلب من أي امراض ممكن ان تصيبه.

4_ زيت الزعفران لمرض السكري

ان زيت الزعفران من الزيوت الهامة والتي تساهم بشكل كبير في تنظيم مرض السكري والحد من أي مضاعفات ممكن ان تحدث، لذا فان زيت الزعفران من الزيوت التي ينصح بها الأطباء لمرضى السكري.

5_ زيت الزعفران لإنقاص الوزن

هي من الزيوت الهامة التي يتم استخدامها اثناء الحمية الغذائية، وذلك لان زيت الزعفران من الزيوت التي تعمل على سد الشهية، لذلك فنجد ان زيت الزعفران من الزيوت التي انتشرت في كل الوطن العربي للحد من السمنة المفرطة.

6_ زيت الزعفران للمرأة

زيت الزعفران من الزيوت التي لها الكثير من الفوائد للبشرة والشعر، فزيت الزعفران له القدرة في تخليص البشرة من حب الشباب، كما انه يعمل على أزال أي اثار له ويقضي على تلك البكتيريا المسببة له، كما ان زيت الزعفران يساعد في نضارة البشرة، وذلك لأنه يساعد في تنظيم الدورة الدموية بشكل كبير، كما ان له القدرة في تجديد خلايا البشرة ويساعد في تفتيحها، كما ان زيت الزعفران له القدرة في زيادة نعومة البشرة كما انه يقضي على أي اثار للبثور السوداء، كما ان زيت الزعفران يساعد كثيرا في مشكلة تساقط الشعر، ويعمل على نمو الشعر وزيادة لمعانه وتقويته.