رجيم البروتين والسوائل لإنقاص 10 كيلوغرامات شهريًا

هدف كل امرأة الحفاظ على جسمها والتمتع بجسم رشيق خالٍ من أي تكتلات دهنية، وللوصول لهذا الهدف حرصنا من خلال هذا المقال على تقديم رجيم مثالي يعتمد على البروتين والسوائل ويعطيك نتيجة مرضية يمكنك من خلاله إنقاص وزنك من 8 إلى 10 كيلوغرامات خلال أول شهر.

رجيم البروتين لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد



تناول النشويات لا يفيد الجسم إنما يزيد من الوزن، والجسم يحتاج إلى:

اليوم الأول

الإفطار:

كوب من عصير الليمون الطازج.

الغذاء:

كوب من شوربة الدجاج الخالية من الدهون، وعلبة من لبن الزبادي.

العشاء:

كوب من عصير البرتقال الطازج، وعلبة لبن زبادي.

اليوم الثاني

الإفطار:

كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغذاء:

قطعة من صدر الدجاج بدون جلد، وكوب من شوربة الخضار.

العشاء:

كوب من عصير التفاح الطازج، وعلبة لبن زبادي.

اليوم الثالث

الإفطار: كوب من عصير الكيوي.

الغذاء: قطعة من اللحم من دون دهون، وعلبة لبن زبادي.

العشاء: كوب من عصير البرتقال الطازج، وعلبة من لبن زبادي.

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اليوم الرابع

الإفطار: كوب من عصير الجريب فروت.

الغذاء: قطعة من السمك المشوي، وكوب من شوربة الفطر.

العشاء: كوب من عصير الليمون، وعلبة لبن زبادي.

اليوم الخامس

الإفطار: كوب من الحليب الطازج القليل الدسم.

الغداء: كوب من شوربة الدجاج من دون دهون، وكوب من عصير التفاح الطازج.

العشاء: كوب من عصير الكوكتيل الطازج، وعلبة لبن زبادي.

اليوم السادس

الإفطار: كوب من الشاي الأخضر.

الغداء: طبق من سلطة الخضراوات، وكوب من شوربة الخضار، وكوب من عصير التفاح الطازج.

العشاء: كوب من عصير الكوكتيل الطازج، وعلبة لبن زبادي.

اليوم السابع

الإفطار: كوب من الشاي الأخضر، وعلبة من لبن زبادي.

الغداء: كوب من شوربة اللحم من دون الدهن، كوب من عصير الكوكتيل الطازج.

العشاء: كوب من عصير البرتقال الطازج، وعلبة لبن زبادي.

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