للدقيق استخدامات ذكية غير تقليدية تعرفي عليها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الدقيق من أساسيات كل مطبخ، لكن هل كنت تتوقعين أن له استخدامات أخرى غير الخبز داخل منزلك؟، إليك فيما يلي 6 استخدامات جديدة جدا فتعرفي عليها معنا.

1- يستخدم الدقيق لجلي النحاس والفضة

لست مضطرة لشراء المنتجات باهظة الثمن لتلميع ما لديك من نحاس وفضة، فأمامك اختيار أرخص بكثير، فقط أضيفي الدقيق والخل والملح معا بكميات متساوية ليكونوا معجونًا وافرديه على المعدن المراد تلميعه واتركيه ليجف ثم افركيه بقماشة جافة نظيفة.

2- يمكنك صناعة صلصال من الدقيق

لعمل هذا الصلصال أضيفي 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات مع ربع كوب من الملح وكوب من الماء وملعقة طعام من الزيت النباتي ونقطتين من ملون الطعام، ولو كان الخليط لزجًا أضيفي له بعض الدقيق، ولو كان صلبًا أضيفي له بعض الماء لتكوين عجينة مثل الصلصال، واحفظيه في كيس بلاستيك لتستخدميه عند الحاجة ليكون وسيلة جديدة ورخيصة يلهو أطفالك بها.

3- استخدمي الدقيق لتلميع الحوض

لتعيدي اللمعان لحوض مطبخك رشي به بعض الدقيق ثم افركيه بقطعة قماش جافة ونظيفة ثم اشطفيه جيدا وسترين بريقه.

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4- استخدمي الدقيق كلاصق آمن لأعمال الأطفال

لا تبتعدي عن مطبخك لو رغبت في معجون رخيص وآمن للصق الأوراق، فهو مثالي لأطفالك عندما يصنعون أعمالًا فنية يدوية ويحتاجون للصق بعض الأجزاء، ولتحضير هذا المعجون أضيفي 3 أكواب من الماء البارد في مقلاة وامزجيه مع كوب من الدقيق وقلبيه جيدا واتركيه على النار لكي يغلي ثم قللي الحرارة تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتى يصير قوامه سميك واتركيه لكي يبرد، ثم اسكبيه اخل زجاجة بلاستيكية مثل زجاجة الكاتشب ليمكن الضغط عليها عند الاستخدام، ويمكن الاحتفاظ بهذا الخليط لأسابيع داخل الثلاجة.

5- قاومي النمل بالدقيق

رشي خطًا من الدقيق على طول مؤخرة أرفف خزانة المطبخ وفي أي مكان تشاهدين به النمل، هذا لأن النمل لايمر فوق الخطوط.

6- نظفي الكروت بالدقيق

لتنظيف كروت اللعب الكوتشينة من الزيوت والاتساخات ضعيها في كيس به كمية وفيرة من الدقيق، وهزي الكيس بقوة ثم أخرجي الكروت من الدقيق وسترين أن الدقيق قام بامتصاص الزيوت وإزالة الاتساخات من الكروت.