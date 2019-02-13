"طفل معجزة" يروي لوالدته أحداثًا "حقيقية" وقعت قبل مولده

تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر أربعة أعوام، سرد لوالديه أحداثًا وقعت قبل مولده.

واعترفت الأم الأسترالية، لاورا مازّا، بأنها أصيبت بصدمة كبيرة، عندما سمعت طفلها "لوكا" يسرد عليها قصة أشبه بالخيال، حصلت معها قبل ولادته ولم تبُح بها لأحد من قبل.

وردد لوكا لوالدته عدة مرات قوله: "لقد عشت في بطنك، ثم مت. وأصابني الحزن بعدها وتحولت إلى ملاك. واشتقت إليك لذلك ولدت من جديد. أنا سعيد لأنني استطعت أن أجدك مجددًا".

وذكرت لاورا أنها كانت قد حملت قبل لوكا، لكن حملها لم يكتمل بسبب تعرضها للإجهاض، ولم تخبر لاورا أي أحد بموضوع حملها الأول وإجهاضها. وبعد ذلك حملت بلوكا وولدته، ولاحظت عليه علامات ذكاء فارقة تسبق عمره بسنوات.

وتعتقد لاورا أن ابنها لوكا البالغ 4 سنوات من عمره، ليس إلا ذلك الطفل الذي لم تلده حينها، وقد عاد إليها بمعجزة.

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