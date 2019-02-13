شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تضع الحشيش ضمن الجدول الأول للمخدرات مثل الهيروين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة الصحة العالمية “WHO” بيانا ينص بوضع مخدر القنب "الحشيش" ضمن الجدول الأول للمخدرات مثل الهيروين والكوكاين بدلاً من الجدول الرابع.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الصحة العالمية أنا بصدد تخفيض حالات الرقابة على مخدر القنب بعد مراجعة الأدلة على استخداماته المحتملة للصحة مثل علاج الصرع.

واقترحت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالاعتماد على المخدّرات إعادة إدراج المادة في جدول الأدوية الأول ، بدلاً من الجدول الرابع ، وهو نفس تصنيف الهيروين.

ومن المتوقع أن يصوت مسئولو الأمم المتحدة على هذه المسألة في مارس ، بعد أشهر قليلة من تشريع المملكة المتحدة للحشيش الدوائي في نوفمبر.

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وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "أقرت اللجنة بالأضرار التي تقدمها هذه المواد ، فضلا عن إمكاناتها للاستخدام العلاجي والعلمي، ونتيجة لذلك ، أوصت اللجنة بوجود نظام أكثر عقلانية للمراقبة الدولية على نبات القنّب من شأنها أن تمنع الأضرار المرتبطة بالمخدرات مع ضمان توافر المستحضر الصيدلاني المشتق من القنب للاستخدام الطبي".

وحاليا ، القنب قانوني للاستخدام الطبي في 30 دولة حول العالم ، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وكندا وألمانيا وأستراليا وأجزاء من الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، فإن مجموعة من البلدان الأخرى ، مثل بلغاريا واليونان وأيسلندا ورومانيا وأيرلندا والسويد والمجر ، ما زالت تمنعها، ومن المتوقع أن تصوت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة على التوصية الشهر المقبل.

وقال "إيثان روسو" من المعهد الدولي للقنب والكانابينويد لمجلة نيوزويك "هذه التوصيات ذات أهمية كبيرة لأنها قد تؤدي إلى التغلب على الحواجز أمام البحث ، وتعزز وصول المرضى إلى الطب القائم على الحشيش".