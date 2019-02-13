لو كنت تعاني عند صعود السلم اتبع هذه النصائح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعتبر صعود ونزول السلم روتين يومي لا مفر منه وأحيانا نضطر للقيام به مرات ومرات في نفس اليوم لقضاء بعض حوائجنا أو لظروف طارئة تجعلنا نصعد وننزل كثيرا، وبالطبع هذا أمر مرهق جدا لنا خاصة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب أو التهاب المفاصل، والذين يجب عليهم استشارة الطبيب المختص ليحدد لهم المستوى الآمن والنصائح اللازم اتباعها عند القيام بهذا.

وهنا يقدم لكم الأطباء بعض النصائح الهامة العامة التي لابد من أن نتبعها عند صعودنا للسلم لنخفف ما يضعه على عاتقنا من جهد بقدر الإمكان:

1- حدد موعدًا للانتهاء من صعود السلم وحاول الالتزام به وتحقيقه ببطء وليكن خمس دقائق في البداية لكل يوم أو كل مرة تصعد خلالها السلم وبعدها قم بزيادة دقيقة في كل مرة.

2- عليك الاستماع لجسمك والإحساس به، فعند صعودك السلم توقف في الحال لو شعرت بألم شديد وخذ قسطا من الراحة ثم أكمل الصعود.

3- خذ وقتك وشاهد كل درجة سلم وأنت تصعد عليها حتى تنسي الإرهاق الذي يسببه وتقلل منه.

4- تذكر أن تتنفس وأنت تصعد السلم ويجب أن يكون التنفس بطريقة منتظمة وثابتة لتزيد من إمداد عضلات جسمك بالأوكسجين.

Advertisements

5- تمسك بدرابزين السلم لو كنت بحاجة لتدعيم، ولا تستخدمه لسحب نفسك لأعلى لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث إصابة بمعصمك أو بذراعك.

6- حافظ على وضع الاستقامة حتى لا تسبب ألمًا لأسفل الظهر.

7- احرص على محاذاة الركبتين عند الصعود لأن أي وضع خاطيء قد يحدث التواء للركبة أو الكاحل.

8- راقب فتح الأبواب في نهاية السلم كأمل سيتحقق قريبا.

9- حافظ على ترطيب جسمك فيجب شرب بعض الماء قبل صعود السلم وأثناء الصعود وبعد الصعود.