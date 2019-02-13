انت الان تتابع موضوع اضرار الوجبات السريعة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عندما تشعر بأنك تريد أن تأكل شيئًا وتفكر في الطعام ، فإن الأشياء التي تتبادر إلى الذهن أولاً هي الطعم أو الرائحة أو اللون . أولئك الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم سوف يفكرون في حجم الوجبة ، ويفكر كثيرون آخرون في الطاقة ، والدهون ، والسكريات ، والفيتامينات أو المعادن .

ولكن هل تعلم أن الطعام الذي نأكله قد يسبب آثارًا جانبية وقائمة من العيوب ، وهذا ليس المقصود به الطعام الفاسد أو الرديء الجودة فقط ، ولكن الطعام الطازج أو المطبوخ قد يتسبب أيضًا في آثار جانبية ، بعضها خطير ، وبعضها مزعج ، وبعضها قد يضعك في موقف محرج . مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض . الوجبات السريعة ضارة بالصحة ، حيث إنها سبب أمراض مختلفة . هنا نتعرف على بعض الأمراض الشائعة وغيرها من الآثار الجانبية الناجمة عن الوجبات السريعة .

الأضرار التي قد تسببها الوجبات السريعة

الإصابة بالسمنة

السمنة تعني وجود الكثير من الدهون في الجسم ، فإنها ليست فقط زيادة الوزن ، مما يعني أن يزيد الوزن أكثر بكثير عن الطبيعي . الوجبات السريعة عالية في السعرات الحرارية والسكر والتي تساهم في زيادة الوزن . يمكن حتى للكميات الصغيرة من الوجبات السريعة أن تزيد السعرات الحرارية الخاصة بك بشكل كبير . كما يمكن أن تحل الأطعمة السريعة محل عادات الأكل الصحية ، فالأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة السريعة هم أقل تناول للفواكه والخضروات والحليب . هذا التغير في عادات الأكل يمكن أن يؤدي بسهولة إلى السمنة .

الإصابة بأمراض القلب

الناس الذين يتناولون الوجبات السريعة أربع مرات أو أكثر في الأسبوع ، هذا يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 80 في المئة . الأطعمة السريعة تخلق مخاطر أعلى لأمراض القلب بسبب ارتفاع مستوى الدهون المشبعة أو غير المشبعة الموجودة في الكثير من الطعام . هذه الدهون يمكن أن تسد الشرايين ، وبمرور الوقت ، تسهم في ارتفاع مستويات الكوليستيرول .

الإصابة بمرض السكري الفئة 2

أصبح الطعام السريع طريقة حياة للكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن بديل سريع وغير مكلف للطهي في المنزل . على الرغم من أنهم قد يصابون بمرض السكري من الفئة 2 ، إلا أن هذا النوع من مرض السكري غالباً ما ينتج عن خيارات نمط الحياة السيئة ، مثل زيادة الوزن وعدم النشاط البدني . هناك أثر جانبي لاستهلاك كميات متكررة من الوجبات السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى تطور مرض السكري .

الإصابة بالقرحة المعوية

والمعروفة أيضًا باسم PUD أو مرض القرحة الهضمية ، هي القرحة الأكثر شيوعًا في منطقة الجهاز الهضمي ، وعادةً ما تكون حمضية وبالتالي مؤلمة للغاية . على مدى 100 عام تقريبًا ، إعتقد الأطباء أن الإجهاد ، والأطعمة الغنية بالتوابل ، والكحول تسبب في معظم القرح . الأطعمة السريعة التي قد تسبب القرحة هي البيتزا والبطاطس والوجبات الخفيفة المملحة .

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عدم وجود تجمع عائلي

الوجبات السريعة لا توفر الفرصة لأفراد الأسرة لضبط وتناول الطعام في مكان ووقت واحد . كل واحد يستطيع أن يشتري ويأكل وهو يسير في الطريق أو وهو يقود السيارة أو أثناء عمله في المكتب . التجمع الأسري الذي توفره وجبة الطعام المنزلية غير موجود في الوجبات السريعة .

الأوقات الغير منتظمة لتناول الطعام

يحتاج الشخص السليم إلى تناول الطعام في الوقت المناسب وهي العادة التي لا تحتوي عليها الوجبات السريعة . يمكن تناول الوجبات السريعة في أي وقت أو مرتين في اليوم أو ثلاث مرات في اليوم ، في حين يتم تقديم الطعام المطبوخ في المنزل في الوقت المناسب مما يوفر فرصة للراحة بعد تناول الطعام .

يهدر المال

الوجبات السريعة تستهلك الكثير من المال مقارنةً بالأطعمة المُعَدَّة في المنزل . يمكن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض بالكاد لا يتحملون التكلفة الكبيرة للوجبات السريعة . إنها تنفق الكثير من الميزانية وهي أيضًا سبب لفقدان الجسم للفوائد .

فقدان الشهية

الغذاء العادي يحتوي على فواتح الشهية التي لا توجد بشكل صحيح في الوجبات السريعة . إستمرار تناول الوجبات السريعة قد يسبب فقدان الشهية ، والهضم غير الطبيعي والتسمم الغذائي في وقتٍ ما . الوجبات السريعة لا تفي بجميع احتياجات المعدة .

عدم وجود العناصر الغذائية الأساسية

يحتوي الطعام المتوازن على جميع العناصر الأساسية الضرورية للنمو السليم . في حين أن الوجبات السريعة لا تحتوي على كل هذه العناصر ، فإن هذا النوع من الطعام يحتوي على بعض العناصر بكميات كبيرة بينما البعض الآخر غائب . لذا ، فإن الوجبات السريعة لا تلبي جميع احتياجات الجسم وفي بعض الأحيان تسبب خلل للجسم .

الشعور بالتوتر والإجهاد

الأطعمة الغنية بالدهون هي سبب لكثير من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية والكبد وغيرها الكثير . كما أنه يزيد من مستوى التوتر لقد لوحظ أن وجبة غنية من الدهون يمكن أن تزيد من مستوى الإجهاد لديك وتجعلك في مستوى أعلى من الإجهاد بالمقارنة مع أولئك الذين يتناولون وجبة قليلة الدهون . تعمل بعض الأطعمة والمشروبات كمحفزات قوية للجسم وبالتالي فهي سبب مباشر للإجهاد . مثل الأطعمة التي تحتوي على الكافيين (القهوة ، الشاي ، الكولا والشوكولاتة) ، الطحين الأبيض ، الملح ، الدهون المشبعة ، الأطعمة المصنعة ، مثل الوجبات السريعة ، تحتوي على إضافات اصطناعية ، مواد حافظة ، مستحلبات ، مكثفات ، مثبتات ومعززات للنكهة .