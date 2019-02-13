شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون من جامعة نيويورك- أبوظبي يكتشفون نوعاً جديداً من ضفادع البرك في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن باحثون من جامعة نيويورك- أبوظبي عن اكتشاف فصيلة جديدة من ضفادع البرك «الترتيب: أنورا، الفصيلة: فاينو باتراكيدي، النوع: برينوباتراكوس» في جبل بيبيتا المنعزل وغير المستكشف بجنوب غرب إثيوبيا. وأطلق الفريق البحثي على الفصيلة الجديدة اسم ضفدع برينوباتراكوس بيبيتا، أو ضفدع جبل بيبيتا القزم استناداً إلى المكان المكتشف فيه.

وقام الباحثان لمرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة نيويورك- أبوظبي، ساندرا جوت وجاكوبو ريس- فيلاسكو، في صيف العام الماضي باستكشاف أحد الجبال المنعزلة في جنوب غرب إثيوبيا، حيث تنتشر آخر الغابات البكر التي تحتضنها البلاد. وكان جبل بيبيتا الذي تم استكشاف الفصيلة الجديدة به موضع الدراسة للفريق البحثي منذ عدة سنوات نظراً لكونه يشكل إحدى المناطق المنعزلة التي لم يسبق اكتشافها من قِبَل أي باحث في علم الحيوان.

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في هذا السياق، قال الدكتور جاكوبو ريس- فيلاسكو، الذي شارك في البعثة الاستكشافية الأولى للجبل: «ينطوي جبل بيبيتا على جميع العناصر التي أثارت اهتمامنا، ولاسيما كونه من المناطق البكر والمنعزلة وغير المستكشفة من قبل. وكنا قد حاولنا من خلال رحلة استكشافية سابقة عام 2016 الوصول إلى الجبل دون أن ننجح في ذلك. ولكننا قمنا في الصيف الماضي باستخدام مسار مختلف أوصلنا إلى ارتفاع أكبر».

ويشير هذا البحث، الذي تم نشره في مجلة «زوكي»، إلى أن هذه الفصيلة الجديدة من ضفادع البرك تتسم بحجمها الصغير، حيث يبلغ طول الذكر 17 ملليمتراً، في حين يبلغ طول الأنثى 20 ملليمتراً، ما يجعلها فريدة من نوعها بالمقارنة مع أنواع ضفادع البرك الإثيوبية الأخرى. وتشمل اختلافات المظهر الخارجي لهذه الضفادع جسماً نحيلاً مع أرجل طويلة وأصابع للأرجل الأمامية والخلفية ذات شكل متطاول مع ألوان ذهبية تميزها عن باقي الفصائل الأخرى، وأوضحت الدكتورة ساندرا جوت بالقول: «عندما نظرنا إلى هذه الضفادع علمنا أننا اكتشفنا فصيلة جديدة، فقد بدت مختلفة عن أي فصيلة أخرى من الضفادع الإثيوبية التي رأيناها سابقاً!».

وقام فريق البحث لدى عودته إلى جامعة نيويورك- أبوظبي بإجراء فحوصات على العينات المستخلصة من أنسجة الفصيلة الجديدة، حيث توصلوا إلى اكتشاف أن ضفادع برينوباتراكوس بيبيتا مختلفة من الناحية الجينية عن أنواع الضفادع الأخرى المنتشرة في المنطقة.

من جانبه، قال ستيفان بويسنوت، رئيس قسم علم الأحياء في جامعة نيويورك- أبوظبي، رئيس فريق البحث، والذي يعمل في مجال علم الضفادع الإثيوبية منذ عام 2010: «يبرهن اكتشاف هذه الضفادع المختلفة جينياً في جبل بيبيتا خلال عدة أيام فقط على مدى أهمية تقييم التنوع البيولوجي في هذه الأماكن المنعزلة. ومن المحتمل أن يكون هذا الجبل لا يزال يحتضن الكثير من الأنواع والفصائل الحيوانية المجهولة التي تنتظر اكتشافها، إذ من الضروري أن يقوم علماء الأحياء باكتشاف الفصائل الجديدة بغية حمايتها على النحو الأمثل ضمن موائلها الطبيعية».