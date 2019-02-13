لندن - لايف ستايل
بيّنت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع إلى الأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان أصبح أكبر مما كان عليه في خمسينات القرن الماضي.
ولاحظ القائمون على الدراسات أن متوسط عمر الذكور عام 2017 أصبح 70.5 عام، بينما كان 48 عاما فقط عام 1950، أما متوسط عمر الإناث فأصبح 76 عاما بدلا من 53 عاما، مع بداية الخمسينات من القرن الماضي.
وبيّنت نتائج الدراسات أن معدلات وفيات الأطفال انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، ففي النصف الأول من القرن الماضي كان يموت واحد من كل 5 أطفال قبل أن يكمل عامه الخامس، أي نحو 20% من الأطفال، بينما انخفضت هذه النسبة لأقل من 3.9% عام 2017، رغم كل النزاعات والحروب التي مر بها العالم في العقد الماضي.
ويرجّح الخبراء أن هذا الارتفاع الملحوظ في متوسط عمر الإنسان يعود إلى النهضة الكبيرة التي حصلت في عالم الطب، وابتكار عقاقير طبية جديدة، وزيادة الاهتمام بالنظافة الشخصية.
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تُؤكّد أنّ عُمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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