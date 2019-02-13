سيدة أميركية تقرّر إتمام حملها والتبرع بأعضاء طفلتها  

قررت إحدى ساكنات ولاية تينيسي الأميركية إتمام حملها وولادة طفلتها التي تعاني من تشوه قاتل للتبرع بأعضائها.

وذكر موقع "KRDO"، أن كريستا ديفيس، علمت وهي في الأسبوع الـ 18 من حملها، أن طفلها الذي تحمله في أحشائها مصاب بتشوه في الدماغ، وهو مرض انعدام الدماغ القاتل "Anencephaly" , ويعيش المواليد المصابون بهذا التشوه الخلقي عادة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.

ورفضت ديفيس نصائح الأطباء لها بإجراء عملية إجهاض وإنهاء الحمل، لأن الطفل سيموت بسرعة في جميع الأحوال. لكن ديفيس قررت إتمام الحمل وولادة الطفل للتبرع بأعضائه للأطفال المرضى المحتاجين لزراعة أعضاء.

وولدت المرأة طفلة تزن 2.72 كيلوغرام، وبعد أسبوع ماتت , وتمت زراعة صمامات قلب الطفلة لأطفال مرضى، وتبرعت برئتيها لباحثين يحاولون العثور على طرق تمنع الإصابة بـ "Anencephaly".

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