الارشيف / صحة ورشاقة

أوبرا وينفري تستضيف اللبنانية نادين لبكي وزوجها على الغداء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
واشنطن - لايف ستايل

نشرت الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، صورة جديدة عبر "إنستغرام" برفقة المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وزوجها المنتج خالد مزنر، خلال دعوة أوبرا للزوجين على الغداء.

وأبدت أوبرا مرارا تقديرها لفن لبكي وأفلامها، وعلى وجه الخصوص فيلمها الأخير المرشح لجائزة الأوسكار لهذا العام "كفر ناحوم".

وأرفقت أوبرا الصورة بتعليق جاء فيه: "انظروا مَن زارني على الغداء، المخرجة المميزة نادين لبكي، وزوجها المنتج، خالد.. أحببت بشدة فيلمهما، "كفر ناحوم".. شاهدوه إن أتيحت لكم الفرصة!".

وتنتظر المخرجة القديرة حفلة الأوسكار المقبلة في 24 الشهر الجاري، والتي تشارك فيها بقوة وحضور مميز عن فيلمها الأخير، بعد أن نال إعجاب شخصيات إعلامية وفنية بارزة حول العالم.

Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

أوبرا وينفري تُعلّق على زفاف هاري وماركل بطريقتها الخاصّة

أوبرا وينفري تكشف تفاصيل زيارة والدة ميغان في قصر "برومس لاند"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوبرا وينفري تستضيف اللبنانية نادين لبكي وزوجها على الغداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا