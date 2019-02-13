أوبرا وينفري تستضيف اللبنانية نادين لبكي وزوجها على الغداء

واشنطن - لايف ستايل
نشرت الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، صورة جديدة عبر "إنستغرام" برفقة المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وزوجها المنتج خالد مزنر، خلال دعوة أوبرا للزوجين على الغداء.
وأبدت أوبرا مرارا تقديرها لفن لبكي وأفلامها، وعلى وجه الخصوص فيلمها الأخير المرشح لجائزة الأوسكار لهذا العام "كفر ناحوم".
وأرفقت أوبرا الصورة بتعليق جاء فيه: "انظروا مَن زارني على الغداء، المخرجة المميزة نادين لبكي، وزوجها المنتج، خالد.. أحببت بشدة فيلمهما، "كفر ناحوم".. شاهدوه إن أتيحت لكم الفرصة!".
وتنتظر المخرجة القديرة حفلة الأوسكار المقبلة في 24 الشهر الجاري، والتي تشارك فيها بقوة وحضور مميز عن فيلمها الأخير، بعد أن نال إعجاب شخصيات إعلامية وفنية بارزة حول العالم.
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