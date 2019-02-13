حفيدة رئيس العراق الأسبق تعلن أن تهديدات قتل تلاحق كل العائلة

عمان - لايف ستايل
كشفت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن أن "تهديدات بالقتل من مصادر مجهولة، ما زالت تلاحق كل عائلتها بشكل مستمر وفي كل مكان".
وقالت حرير حسين كامل، ابنة رغد صدام حسين، في حوار أجرته معها وكالة "سبوتنيك" الروسية، الإثنين إن "عائلة الرئيس الراحل، وخاصة أمي رغد، تتلقى، تهديدات من جهات، وبشكل مستمر". وأضافت حرير "نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا من قبل الأمن المكلف بحراستنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية".
وكشفت الحفيدة حرير، في وقت سابق في حوار هو الأول لها مع موقع روسي، أجرته معها مراسلة الوكالة الروسية في العراق، عن ذكريات وخفايا مغادرتهم البلاد بعد الغزو الأميركي عام 2003.
وتعيش حرير، وأمها رغد، وخالتها رنا في الأردن، بعد مغادرتهم العراق إثر الاجتياح الأميركي البريطاني للبلاد عام 2003، بعد حصولهن على جوازات سفر عربية، في ذلك العام .
وقالت حرير، البالغة من العمر 32 عاما، وهي ابنة البنت الكبرى لصدام حسين، رغد: "إنها تنوي زيارة روسيا، واليابان ودول آسيوية أخرى".
وأوضحت حرير "أحب السفر كثيرا، لأنه مكنني من معرفة هذا العالم بشكل أقرب، وفي كل دولة زرتها تعلمت شيئا جديدا، واستطعت أن أفهم ثقافتها"، وأكدت أنها تعلمت خلال سفرها الى بلدان عدة، منها عربية، احترام عادات وآراء واختلافات الغير.
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