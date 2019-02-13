شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه أرييل يوجا.. وإيه تأثيرها على آلام الظهر والحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوجا ن الرياضات ذات الطابع الخاص، أما عن أرييل يوجا فهى مزيج من وضعيات اليوجا التقليدية والبيلاتيس والرقص باستخدام أرجوحة شبكية، وتتحدى الجاذبية ويسمح لك بأداء العديد من أوضاع اليوجا التى من الصعب القيام بها على الأرض، لكن الأسهل القيام بها على الأرجوحة، ولها العديد من الفوائد المهمة لصحتك يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية وفقا لموقع "healthfitnessrevolution".



فوائد أرييل يوجا

أوضح التقرير أن أرييل يوجا تعتمد على طبيعة حركات اليوجا الهوائية، حيث تساعد على تحريك جميع أعضاء الجسم وتمددها، وتساعد على تخفيف العضلات وإعادة تعريفها، ويتم تجديد المفاصل وتقويتها بسبب هذه الحركات، وهذا يجعلها مفيدة ومهمة لجميع أعضاء الجسم.

وأشار التقرير إلى أن أرييل يوجا تعد مفيدة جدا نفسيا، حيث إنها تساعد على إعادة بناء نظامك العاطفى لأنه يزيل الذهن ويخفف من الشعور بالإجهاد بسبب حالته التأملية، كما أنها تساعد على محاربة التوتر على مدار اليوم ويزيد من إبداعك، ما يقودك إلى تطوير مهاراتك الفنية الخاصة.



ما هي أرييل يوجا

وأكد التقرير أنها تعمل على تحسن المرونة فى جسمك، لأنها تساعد على تحريك الجسم بشكل أكبر وأوسع وبجهد أقل من خلال مقاومة الجاذبية، وتساهم فى تقليل الشعور بالتعب والإجهاد للعضلات ويزيد من مرونة العمود الفقرى والكتف، وهذا ما يجعل ممارستها مهمة لمن يعانى من مشاكل فى الظهر، لأنها تخفف الضغط على ظهرك أثناء القيام بالتمارين، فإنه يخفف التوتر فى الحبل الشوكى ومفصل الورك، ما يساعدك على الشعور بتحسن.