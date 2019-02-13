شكرا لقرائتكم خبر عن خايف ومستعجل.. اعرف طريقة حشو العصب فى جلسة واحدة مع دكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص من التهابات فى الأسنان خاصة الضروس الخلفية، والتى قد تصل للحد الذى يصعب معها القيام بأى شىء سواء طعام أو شراب، وربما يتطور لأكثر من ذلك حيث تصبح هناك صعوبة فى قيام الشخص بعمله أو ممارسة حياته الطبيعة، وهنا قد تكون الالتهابات وصلت إلى عصب الأسنان، وبالتالى يحتاج المريض فورًا إلى حشو عصب الأسنان، لكن تخوفات المرضى من بطء خطوات وإجراءات حشو العصب، قد تؤخر زيارتهم لطبيب الأسنان، ما يؤدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة لهم.

الدكتور شادى على حسين: حشو العصب يجرى فى جلسة واحدة

الدكتور شادى على حسين، الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، يؤكد أنه لا داعى لقلق المرضى من تأخر إجراءات عملية حشو العصب بعد الآن، حيث إنه مع استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى طب الأسنان، أصبح حشو العصب يجرى فى جلسة واحدة فقط، خاصة حال استخدام الميكروسكوب الطبى.



انفو جراف نصائح لضمان نجاح حشو العصب

الدكتور شادى على حسين يوضح مراحل حشو عصب الأسنان

وأوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يمكن تقسيم مراحل حشو العصب لأى حالة فى جلسة واحدة من خلال استخدام الميكروسكوب الطبى إلى عدة مراحل كالتالى:

1- تصوير الأسنان بأشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد لمعرفة عدد القنوات داخل الجذر والانحناءات الخاصة بالقنوات.

2- يحدد الطبيب نوع الحشو المناسب لكل حالة وفقًا لشكل وعدد الجذور.

3- إزالة التسوس الموجود فى الأسنان أو الضرس.

4- يتم بالميكروسكوب تحضير الضرس من خلال الفتح على قنوات العصب.

5- عزل الضرس عن اللعاب باستخدام تقنية مخصصة لذلك.

6- تنظيف الجذور بالإبر النيكل "تيتانيوم" وهى تستخدم مرة واحدة وتأخذ شكل الجذر أثناء التنظيف.

7- إزالة العصب إزالة كلية حتى لا يحدث ألم بعد ذلك.

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8- إزالة الأجزاء الملتهبة.

9- ملئ القنوات بحشوات مخصصة لحشو العصب بشكل ثلاثى الأبعاد.

10- تعويض أجزاء الضرس المفقودة من خلال تصويرها بالكمبيوتر وعمل تصميم للجزء الناقص.



انفوجراف يوضح مراحل حشو العصب

الدكتور شادى على حسين يقدم نصائح بعد حشو عصب الأسنان

ويقدم مدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، نصائح مهمة للمرضى بعد إجراء حشو عصب الأسنان، لضمان نجاح الحشوة واستمرارها، وهى كالتالى:

1- يجب وضع طربوش على السنة بعد الحشو وهو أمر لا يجب الاستهانة به، لأنه بعد إزالة عصب السنة تفقد الإحساس، ويقل بها الماء، وبالتالى يكون الضغط عليها أكبر وقد يؤدى بها إلى الكسر لولا هذا الطربوش.

2- عدم تناول أى أطعمة أو مشروبات بعد الحشو بساعتين على الأقل.

3- عدم الضغط على الأسنان.

4- الابتعاد عن تناول الأطعمة الصعبة فى الكسر مثل "المكسرات" على الضرس المحشو.

5- عدم تناول المشروبات الساخنة أو المثلجات خلال 3 أيام من الحشو.



انفوجراف معلومة طبية يقدمها دكتور شادى على حسين

واختتم الدكتور شادى على حسين، الأستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، تصريحاته، بتحذير المرضى من الإصرار على خلع الضرس الذى يستطيع الطبيب أن يعالجه، قائلاً "لا داع لخلع الأسنان التى تحتاج حشو عصب طالما أن الحشو أصبح متاح الآن فى جلسة واحدة وبدون ألم".

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال زراعة وتجميل الأسنان، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك".