فوائد الكاجو للريجيم والصحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكاجو من أنواع المكسرات المفيدة التي يوجد بها أهم الكثير من العناصر الغذائية المميزة، إذ أنه يحتوي على أفضل الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى مضادات الأكسدة، ويعد الكاجو مفيدا للصحة بشكل عام، حيث إنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الكوليسترول الضار، وتعزيز صحة الأطفال والمساعدة على التخسيس والريجيم، وغيرها من الفوائد الهامة.

فوائد الكاجو الصحية

تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بالدم

الكاجو يعد من أنواع المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي لها دور رئيسي في التقليل من نسبة الكوليسترول السيئ بالدم، ولهذا يوصى بتناول الكاجو لعلاج ارتفاع معدل الكوليسترول، ما يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة ومن أهمها الأمراض القلبية والوقاية من التعرض إلى الجلطات.

الوقاية من الأمراض السرطانية

الكاجو غني بالمواد المضادة للأكسدة التي لها دور كبير في مواجهة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم مسببة لمرض السرطان، ومن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الكاجو عنصر السيلينيوم.

فوائد الكاجو للريجيم وتقليل الوزن الزائد

دمج الكاجو ضمن النظام الغذائي الخاص بك للريجيم قد يساعد على التقليل من الوزن الزائد، حيث إن الكاجو غني بعديد من العناصر المميزة، ومنها الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة لفترة طويلة، فضلا عن أن الكاجو يحتوي على البروتين الذي له دور في التقليل من الوزن الزائد.

تقوية العظام

الكاجو مصدر جيد للماغنيسيوم والكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والعضلات ويقويها، ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام وغيرها من الأمراض المتعلقة بالعظام.

الحفاظ على معدل ضغط الدم

البوتاسيوم الذي يوجد في الكاجو له دور رئيسي في جعل ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، إضافة إلى أنه يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع، وهذا لأن الكاجو يفتقد عنصر الصوديوم الذي يعد المسبب لارتفاع ضغط الدم.

فوائد الكاجو للمعدة

يحتوي الكاجو على أفضل العناصر التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ما يساعد على التقليل من الإصابة بالالتهابات، كما أنه له دور في الحماية من الإصابة بقرحة المعدة، ويعد الكاجو من المكسرات التي تساعد على علاج اضطرابات التمثيل الغذائي بالجسم.

فوائد الكاجو للأطفال

الكاجو يعد من المصادر الهامة للبروتين الذي يدعم نمو الطفل وبناء الجسم، ويحتوي الكاجو على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والفسفور التي بدورها تعزز بناء عظام الأطفال وتقوي الجهاز العصبي وتدعم النشاط العقلي للطفل.

فوائد الكاجو للمرأة الحامل

الكاجو يحتوي على الألياف الصحية التي تساعد على وقاية المرأة الحامل من التعرض إلى مشكلات الجهاز الهضمي ومنها الإمساك الذي يصيبها في هذه الفترة.

يحتوي على الأحماض الأمينية والبروتين الذي يعد ضرورياً لنمو الجنين وتكوينه وحمايته من التشوهات الخلقية.

الكاجو يساعد على تقوية الدم، وزيادة إنتاج الهيموجلوبين ما يقي من أمراض فقر الدم.

فوائد الكاجو للشعر