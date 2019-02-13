لماذا تشعر بالصداع بعد ممارسة الرياضة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع من أكثر الأعراض الشائعة بين كثير من الناس، ويزداد الشعور بالصداع بعد ممارسة التمارين الرياضية ويسمى هذا النوع "الصداع الناتج عن ممارسة التمارين" أو exercise headache ، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعلك تشعر بالصداع بعد ممارسة الرياضة، بحسب موقع "woman health".



الصداع بعد التمارين

وهذا الصداع يحدث أثناء أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، حيث ستشعر بهذا الصداع في جميع أنحاء الرأس، على عكس الصداع النصفي الذي يحدث بجانب واحد فقط، وعلى عكس الصداع العادي، فإن الصداع الناتج عن التمارين يكون تدريجياً ويسبب الخفقان فى الرأس.

وهناك نوعان من صداع التمارين: الأساسى والثانوي، حيث تدوم أعراض الصداع الأساسي عادةً في أي مكان بين خمس دقائق و 48 ساعة، في حين يمكن أن تستمر المرحلة الثانوية لفترة أطول قليلاً وتكون أكثر حدة.



الصداع

اسباب الصداع بعد ممارسة التمارين

-التمارين الرياضية المجهدة التى تسبب التعب والإرهاق هى السبب الأكثر شيوعًا وراء الشعور بالصداع.

-تشمل الأسباب الأخرى وعوامل الخطر التى تسبب الصداع الناتج عن ممارسة التمارين: التغيرات في الارتفاع والجفاف والحرارة والرطوبة والسكر المنخفض في الدم، ولكن في معظم الأوقات ، لأنك تعمل بجد أكثر من اللازم.

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