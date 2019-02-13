انت الان تتابع موضوع شروط التبرع بالدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

التبرع بالدم هو واحد من أهم الإجراءات الطبية التطوعية التي يقوم بها كل يوم ملايين الأشخاص حول العالم من أجل إنقاذ حياة الاخرين ، حيث تشمل عملية التبرع عدد من أنواع التبرع سنتحدث عليها خلال الأسطر القادمة ، وبحسب الاحصائيات التي تمت خلال السنوات الأخيرة ، فقد اثبتت أن هناك 20% من سكان العالم يتبرعون بالدم بشكل دوري ، حيث يتم جمع حوالي 108 مليون وحدة دم سنوياً من كل بلاد العالم ، ولكن التبرع بالدم له مجموعة من الشروط لا يمكن إغفالها وهي ما نتحدث عنها خلال هذه المقالة .

شروط التبرع بالدم

هناك عدد من الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

1- ان يتمتع المتبرع بصحة جيدة والا يعاني من أي أمراض يمكن أن تنتقل من خلال الدم .

2- أن لا يقل عمر المتبرع عن 18 عام ، والا يزيد عن 65 عام .

3- أن يكون وزن المتبرع بحد أدنى 50 كيلو جرام .

4- أن تكون نسبة الهيموجلوبين في المتوسط الطبيعي لها ، من 14 إلى 17 جم عند الرجال ، ومن 12 إلى 14 جم عند السيدات .

5- أن يكون نبض الجسم بين 50-100 في الدقيقة .

6- أن لا تزيد حرارة جسم المتبرع عن 37 درجة مئوية .

7- أن يكون ضغط الدم أقل من 80/120 ملم .

أنواع التبرع بالدم

هناك عدد من أنواع التبرع بالدم يصنفها المختصون التصنيفات التالية ، وعليك معرفة النوع الذي تقوم بالتبرع به قبل بدأ الإجراء :

1- الدم الكامل: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا في عمليات التبرع بالدم؛ حيث يشمل جميع مكونات الدم ( الخلايا الحمراء والبلازما والصفائح الدموية ) .

2- الصفائح الدموية .

3- البلازما .

4- خلايا الدم الحمراء .

هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم التبرع بالدم

1- الأشخاص أقل من عمر 18 سنة .

2- الأشخاص المصابون بأمراض معدية يمكن ان تنتقل من خلال الدم مثل (التهاب الكبد ب و ج ، الإيدز ، الزهري ، الملاريا ) .

3- الأشخاص المصابون بأمراض الدم الوراثية .

4- الأشخاص المصابون بفقر الدم الحاد .

5- الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة مثل ( مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السرطان )

فوائد عملية التبرع بالدم على جسم المتبرع

على الرغم من ان البعض قد يتوقع أن الاستفادة من عملية التبرع بالدم تقع فقط على الأشخاص الذين ينتقل إلى اجسامهم هذا الدم ، إلا انه علمياً هناك فوائد هامة يستفيد بها جسم المتبرع نفسه وهي :

1- التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم مما يجعله يزيد من انتاج خلايا دم جديدة بكل أنواعه ( كريات حمراء ، وكريات بيضاء ، صفائح دموية ) .

2- يزيد من نشاط الدورة الدموية .

3- يساعد التبرع بالدم على تقلبل نسبة الحديد في الدم يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين .

4- التبرع بالدم يقي المتبرع من الإصابة بأمراض خطيرة مثل ( أمراض الدورة الدموية ، وسرطان الدم ) .

معلومات عن التبرع بالدم حول العالم

– تختلف الكميات المجمعة من الدم في مراكز الدم باختلاف فئة الدخل .

– يبلغ المتوسط السنوي لعمليات التبرع في كل واحد من مراكز الدم 3100 تبرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، مقارنة بما مقداره 000 13 تبرع في البلدان المرتفعة الدخل .

– ويبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 36.8 تبرعاً في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة من السكان مقارنة بما مقداره 11.7 تبرعا في البلدان المتوسطة الدخل و3.9 تبرعات في تلك المنخفضة الدخل .

– يجب الحرص على فحص الدم المتبرع به لتحري فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد BوC والزهري قبل نقله الى المريض .

– يعجز 25 بلداً عن فحص كميات الدم المُتبرع بها للتأكد من خلوها من عدوى واحدة أو أكثر من حالات العدوى المذكورة .

– يفيد 35 بلداً من أصل 43 بلداً بإجراء عملية تجزئة البلازما داخل البلد في حين ترسل 8 بلدان البلازما الى بلد آخر من أجل تجزئتها .

الحالات التي تحتاج للتبرع بالدم

1- النساء الذين يصابون بمضاعفات مثل النزيف اثناء أو قبل او بعد الولادة .

2- الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية مثل ( عمليات القلب ، العمليات الخاصة بالأوعية الدموية ، جراحة زراعة الأعضاء ، جراحات العظام )

3- الأشخاص المصابون بأمراض الدم .

4- الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث .

5- مرضى السرطان .

فصائل الدم

فصيلة الدم A: توجد مستضدات A على سطح كريات الدم الحمراء وأجسام مضادة B في البلازما.

فصيلة الدم B: توجد مستضدات B وأجسام مضادة A في البلازما.

فصيلة الدم O: لا توجد مستضدات، ولكن توجد الأجسام المضادة A والأجسام المضادة B في البلازما.

فصيلة الدم AB: توجد مستضدات A ومستضدات B، ولكن لا توجد أجسام مضادة.