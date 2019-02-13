الصحة السعودية تكشف حقيقة خطورة ماء زمزم على مرضى السرطان

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم بيانا، توضيحا حول ما تردد بشان خطورة ماء زمزم على مرضى السرطان.

وقالت الوزارة عبر حسابها المخصص للرد على استفسارات وشكاوى المرضى "937" إنه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أَضرار ماء زمزم على مرضى السرطان.

وأضافت: "بشكل عام ينصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

كانت طبيبة سعودية تدعى خولة الكريع قد أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها عن أضرار ماء زمزم، وقالت الكريع، في لقاء تليفزيوني على فضائية "روتانا خليجية"، إن شرب ماء زمزم ضار لمريض السرطان، نظرا لارتفاع نسبة ملوحته.

وأوضحت أنه يمكن الاستشفاء روحيا بماء زمزم من خلال الاغتسال به ونحوه، مؤكدة أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، مما يؤثر سلبا على مرضى السرطان، ويتعارض مع بعض الأدوية المعطاة لهم.

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