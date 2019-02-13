نصائح بسيطة لاختيار الهدية المناسبة لعيد الحب

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الحب، هذا العيد الذي يحتفل به حبيبان، وسط جوّ من الرومانسية والمحبة.

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يحمل هذا العيد كثيراً من المعاني والأحاسيس، وينتظره كل عاشق بفارغ الصبر للتعبير للشريك عن مدى حبه، واظهار حنانه وأحاسيسه. ولكن لا تمرّ هذه المناسبة دون إهداء الشريك هدية من القلب.

تختلف الأفكار بين الفرد والآخر وتتعدّد الخيارات، وهذا ما يجعل الفرد يقع في حيرة بهدف اختيار الهدية المناسبة، وسط العديد من المعايير.

وفي حين يحتفل الملايين في عيد الحب، الذي يصادف في الرابع عشر من الشهر الحالي، أي بعد يومين، وكون عملية اقتناء هدية من الأمور الاساسية والمهمة في هذه الفترة من السنة، تقدّم القائمة التالية مجموعة من الأفكار والهدايا التي تفرح قلب الشريك وتعبّر له عن مدى حبّ الطرف الآخر له، سواءٌ كان رجلاً أو امرأة.

تقسم الهدايا الى قسمين منها الرمزية والهدايا المصنوعة يدوياً، وقسم آخر الهدايا التي يتمّ شراؤها.

غالباً ما تُعتبر الهدايا المصنوعة باليد معبّرة وتحمل الكثير من المعاني. فإذا وقع خيارك على هذا النوع من الهدايا، يمكنك جمع الصور المميّزة وقصّها على شكل مربّعات وأشكال، مع اضافة عليها أوراق باللون الاحمر على شكل قلب، مع باقة من الزهور او يمكنك الاكتفاء بوردة واحدة من اللون الاحمر، إذ يعتبر اللون الاحمر رمزاً اساسياً لهذا العيد.

بالاضافة الى ذلك يمكنك زيادة حبات الشوكولا ايضاً على شكل قلوب حمراء. وفي الختام يتمّ لفّ العلبة بعد ملئها بهذه الاغراض بشريط أحمر كبير مع بطاقة مرفقة بعبارات وتمنيات مليئة بالحب ونابعة من القلب.

كما يمكن للبعض اضافة بعض الاكسسوارات الخاصة بالمناسبة، على سبيل المثال حاملة مفاتيح على شكل قلب، دب أحمر أو أبيض، أو وسادة تحمل عبارة خاصة بالعيد، وغيرها من الامور التي يمكن إيجادُها في الأسواق في هذه المناسبة.

أما من جهة أخرى فلمَن اختار شراء هدية مميّزة، يمكن اعتماد الأفكار الآتية:

• غالباً ما يُعتبر الذهب الخيار الامثل لشراء هدية في عيد الحب، سواء كان قلادة، أو أقراطاً، أو حتى سواراً، قد يكون باللون الأبيض أو الاصفر، وذلك بحسب الشخص وخياره، كذلك يمكن اعتماد هذه الهدية للرجال عبر شراء سوار أو قلادة من الذهب. لذلك لا تتردّدي في اعتماد هذا الخيار كونه من الهدايا الاكثر أماناً.

• من الهدايا المميّزة أيضاً للرجال والنساء، ساعة يد، حيث تُعتبر هذه الهدية أنيقة وثمينة.

• أما للسيدات فيمكن اهداؤهن مجموعة من الكريمات والعطور والشامبوهات المميّزة ذات الرائحة الجميلة، قد تكون تلك التي تستعملها في العادة، أو حتى مجموعة جديدة لم تعمل على تجربتها من قبل. أو حتى حقيبة بداخلها باقة من مستحضرات التجميل، من ماسكارا، أحمر شفاه، ظلال العيون وغيرها من المستحضرات.

كذلك يمكن إهداء اشتراكات في مراكز التجميل والمنتجعات الصحية في هذه المناسبة، كون السيدة تعير الكثير من الاهتمام لمظهرها وبشرتها.

• في المقابل بالنسبة للرجال يمكن إهداؤهم مجموعة لأدوات الحلاقة مثل فرشاة الحلاقة أو جل او كريم مخصّص لما بعد الحلاقة.

• ولمحبّي الموسيقى والمسرح يمكن شراء تذكرة لحضور حفلة موسيقية، أو حضور مسرحية مميّزة.

• كذلك يمكن اقتناء أجهزة إلكترونية مثل سماعات ذات نظام رقمي، جهاز خلوي جديد، أو حتى حاسوب.

• ولمحبّي الاسكتشاف والمغامرة والسفر، يمكن اقتناء كاميرا استثنائية، أو حتى شراء تذكرة سفر والسفر سوياً إلى مكان مميَّز ورومانسي.

• حقيبة يد من الخيارات الانيقة للسيدات او محفظة نقود جلدية، أو حتى للرجال أيضاً، حيث توجد مجموعة من الحقائب والمحفظات التي تليق بالرجال وتناسبهم.

• وللرجال ايضاً يمكن شراء أزرار معدنية لأكمام القميص أو ربطات عنق.

• ولمحبّي الرياضة يمكن تنسيق زيّ خاص بالرياضة المفضلة للشريك، أو شراء حذاء رياضي أو جاكيت، أو اقتناء مجموعة مميّزة منها.

• وأخيراً إنّ إهداء كوبون شرائي من المكان المفضل والمخصّص للشريك، من الخيارات الآمنة أيضاً.

تقديم الهدية

من جهة أخرى بعد اقتناء الهدية المناسبة، من المهم أيضاً طريقة تقديم الهدية، خصوصاً انّ هذه المسألة مهمة للسيدات.

من هنا إنّ تقديم الهدايا بطريقة مميّزة وفريدة يكون من خلال تغليفها وتزيينها بالشوكولا وترفق معها الأزهار. على أن يتمّ تقديمها خلال حجز عشاء ودعوة الشريك إلى مطعم مميّز وتناول العشاء في أجواء رومانسية ومتميّزة.

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