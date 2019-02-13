شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تفرق بين دم الحيض والحمل.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد تتشابه فى بعض الأحيان أعراض الدورة الشهرية مع أعراض الحمل وخصوصا نزول الدم، ففى بداية الحمل قد تظهر بعض قطرات الدم التى قد تعتقد النساء أنها دليل على نزول الحيض ، لذلك لا بد ان تعرف السيدات الفرق بين دم الحيض ودم الحمل.

ووفقا لما ذكره موقع motherandbaby فإن الفرق بين دم الحيض ودم الحمل هو:



مغص

1:يكون دم الحمل خفيفا ولفترة قصيرة جدا قد تكون يوم او يومين ومتقطعة بينما يكون دم الدورة الشهرية غزير ومتواصل لمدة قد تصل لأسبوع .

2:لون دم الحمل وردى او بنى فاتح، بينما يكون لون الدورة الشهرية أحمر داكن او بنى.

3:تكون انقباضات الحمل خفيفة ومتقطعة بينما يكون ألم الدورة الشهرية شديدا وقد تحتاج بعض النساء لمسكن للألأم.



ألم

4:الغثيان والقىء والخمول من ابرز علامات الحمل بينما الألم الشديد وتقلبات المزاج من اعراض الدورة الشهرية.

لذلك ينصح السيدات بالتأكد من نزول الدم فقد يكون بسبب الحمل وهنا تحتاج المرأة لمتابعة دورية مع الطبيب مع الالتزام بالراحة فى أول ثلاثة شهور حتى لا يؤثر ذلك على صحتها وعلى صحة الجنين .

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