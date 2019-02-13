شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الكمادات والاسترخاء لعلاج ألم الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الثدى من المشاكل التى يتعرض لها نسبة كبيرة من السيدات، وتسبب لهن القلق والتوتر من أن يكون هذا سرطان فى الثدى، حيث يشعرن بالتعب والإرهاق والألم الشديد مع عدم القدرة على بذل أى مجهود، وقد يكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية أو نتيجة احتقان الثدى بحليب الأم والإفراط فى التدخين، وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة هناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تعمل على علاج ألم الثدى وفقا لما ذكره موقع verywellhealth:



ألم الثديين

1: استخدام كمادات مياه دافئة على الثدى، فتعمل على تسكين الألم والتخلص من التورم والاحمرار.

2:ارتداء حملات صدر طبية ومريحة حتى لا تزيد من الألم .

3:العلاج بالاسترخاء، من العلاجات التى تعمل على تسكين الألم فى جميع اجزاء الجسم.



ألم الثدى

4:الحد من تناول الكافيين ، فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن الكافيين يزيد من ألم الثدى وتورمه.

5:اتباع نظام غذائى قليل الدسم والإكثار من تناول الكربوهيدرات المركبة.

مع هذه الوصفات يجب الكشف المبكر على صحة الثدى والتأكد من عدم إصابته بأى أورام وأمراض سرطانية، فالكشف المبكر يساعد على العلاج سريعا.

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