شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز التنفسى وانخفاض الخصوبة من الآثار السلبية للتدخين.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"..مقولة مكتوبة على جميع علب السجائر ومعسل الشيشة، والهدف منها تحذير المدخن من أخطار التدخين على صحة الإنسان، وخلال هذا التقرير، سنتعرف على الآثار السلبية للتدخين، ومدى تأثيرها على الصحة العامة وذلك وفقا لموقع " betterhealth ".

أوضح التقرير، أن التدخين يؤثر بشكل كبير على صحة الجهاز التنفسي وهذا يتسبب في العديد من المضاعفات للرئة، ويتعرض الشخص لضيق في التنفس نتيجة لتراكم السموم.

كما أكد التقرير، علي أن التدخين له تأثير سلبي على نشاط الدورة الدموية، ويؤدي ذلك لارتفاع ضربات القلب وضغط الدم، وزيادة نسبة الإصابة والتعرض للجلطات، والسكتات الدماغية والذبحة الصدرية، أو جلطة في القلب.

ومما لاشك فيه أن التدخين يؤثر بشكل سلبي علي الجهاز المناعي للجسم، يتسبب ذلك في زيادة نسبة الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة كنزلات البرد الشديدة، والالتهابات الرئوية، كما أن التدخين يتسبب في نقص نسبة الكالسيوم بالجسم، وهذا له تأثير كبير وهو زيادة فرص الإصابة بكسر العظام والأسنان.

وأخيرا أشار التقرير، إلي أن التدخين يؤثر بشكل كبير علي عدد الحيوانات المنوية للرجل، وأيضا انخفاض الخصوبة لدى النساء، وزيادة فرص إصابتها بسرطان الرحم.

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